Andrés Tovar defiende a Maite Perroni y revela abusos y robos en RBD

Ciudad de México.- El productor Andrés Tovar rompió el silencio y envió un contundente mensaje a través de su cuenta de X, donde defendió a su esposa, Maite Perroni, de los constantes ataques que ha recibido en redes sociales. En el comunicado, Tovar no solo enfrentó a los llamados 'haters', sino que también reveló fuertes acusaciones sobre abusos, robos y malos tratos dentro del proyecto RBD, dejando en claro por qué la actriz y cantante decidió no formar parte de la reciente gira.

Con un tono firme, Tovar dejó claro que no tolerará más difamaciones hacia su familia y resaltó los logros de Perroni en la música y la actuación. "Nadie más feliz y exitoso que tú te va a criticar. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos", expresó.

El productor destacó que, a pesar de no lanzar nueva música en los últimos años, las canciones de Maite siguen acumulando miles de millones de reproducciones, mientras que sus telenovelas y series en plataformas como Netflix y Amazon Prime continúan entre las más vistas a nivel mundial. Actualmente, Perroni se encuentra dedicada por completo a la maternidad, etapa que describió como "La más plena de su vida".

Uno de los puntos más polémicos de su declaración estuvo dirigido al grupo RBD, proyecto que catapultó a la fama a Perroni. "Maite ama RBD, ama la música de RBD, ama a los fans de RBD. Pero en un proyecto en el que haya abusos, robos y malos tratos, no va a participar. Sus valores están por encima del dinero", advirtió Tovar. Con estas palabras, dejó entrever que los conflictos internos de la agrupación influyeron en la ausencia de la actriz en los más recientes proyectos de la banda.

Acusaciones contra 'RBD'

El productor también se refirió a los señalamientos que han surgido desde el inicio de su relación con Maite Perroni, negando versiones que la vinculan con su anterior matrimonio. "Ella no tuvo nada que ver, yo terminé mi relación", aclaró, al tiempo que explicó que no había hablado antes con mayor claridad debido a procesos legales en curso relacionados con la violación de su privacidad. Asimismo, envió un mensaje a quienes propagan rumores en redes sociales: "Atiendan a tiempo sus problemas de salud mental. Prioricen el amor por sí mismos y por sus familias. No peleen por alguien que ni los voltea a ver, la ficción está en la televisión".

Finalmente, Andrés Tovar recalcó que llevará el tema legal "hasta las últimas consecuencias", subrayando que su postura no se trata de dinero, sino de respeto. "No es un tema de dinero, es un tema de respeto. Seguro ahora van a alegar libertad de expresión. Bueno, pues su libertad termina donde empieza mi derecho", concluyó.

Con estas declaraciones, el productor no solo defendió a su esposa, sino que también avivó la polémica sobre lo que ocurre tras bambalinas en uno de los grupos más exitosos de la música latina.

Fuente: Tribuna/Agencia México