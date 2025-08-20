Ariel López Padilla confronta a Coco Levy por presunto maltrato a Mariana Levy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ariel López Padilla rompió el silencio y respondió con firmeza a las recientes declaraciones de Coco Levy, quien insinuó que su hermana, la fallecida actriz Mariana Levy, pudo haber sufrido durante su matrimonio con el actor. Con palabras contundentes, López Padilla pidió respeto y rechazó lo que considera ataques innecesarios hacía la memoria de la madre de su hija María.

"Mi recomendación para el señor Jorge Levy es que mantengamos esta distancia de respeto que yo le he mostrado siempre. Que sí, efectivamente, cuando se trató de usar las propiedades de la mamá de mi hija María para venderlas, porque él vendió propiedades, le puse un alto. Y le dije a María: "O lo arreglas tú o lo arreglo yo", porque mi hija no está sola. Mi llamado es que ya pasó. No está la persona que pudiera aclarar cómo son las situaciones. Yo no le voy a dar réplica", declaró el actor.

Ariel López y su Hija

El artista también lanzó fuertes señalamientos contra el productor, asegurando que su carácter real es distinto al que proyecta públicamente. "Yo podría hablar de él, porque sí consta la persona que es y que gracias a muchas otras personas le salvaron el pellejo. Su propia hija lo despreció. Sus hijas no lo quieren ver, porque no se comieron el cuento. Entonces, de verdad, no toquemos teclas que nos lleven a películas de terror", subrayó.

Asimismo, recordó que por más de dos décadas soportó comentarios negativos en su contra por parte de la familia de Mariana Levy, en especial de la fallecida Talina Fernández, conocida como la Dama del buen decir. López Padilla explicó que decidió no ser albacea del legado de Mariana, a pesar de que le correspondía legalmente como padre de su hija.

"Yo renuncié a ser albacea de los bienes de Mariana porque me correspondía por ser el padre de María. Pero yo no quise poner en tela de juicio de que yo busqué algún interés. Primero fue Patricio y después fue Coco Levy. Después Coco Levy vendió propiedades sin consentimiento de mi hija", aseguró.

Finalmente, cuestionó directamente la situación actual de Coco Levy, señalando que enfrenta problemas dentro de la industria cinematográfica. "Yo sé que está en crisis, está desempleado, está señalado como una persona no grata en la industria. Ahora que estoy haciendo cine se los puedo compartir que es así. Bueno, no me pases tu crisis a mí. Yo no hice lo que tú hiciste", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui