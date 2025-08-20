Chris Martin aclara el escándalo del 'Jumbotron': "No es una kiss cam"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El vocalista de Coldplay, Chris Martin, decidió hablar sin rodeos sobre la polémica que sacudió internet tras un incómodo momento captado en pantalla gigante durante su show en Boston. El episodio, que involucró al entonces director general de Astronomer, Andy Byron, y a la responsable de Recursos Humanos de la misma firma, Kristin Cabot, se transformó en un fenómeno viral que derivó en la renuncia de ambos ejecutivos y en una avalancha de rumores sobre una posible infidelidad.

En la sección conocida como 'Jumbotron Song' del concierto del 16 de julio en el Gillette Stadium, las cámaras enfocaron a Byron y Cabot abrazados entre los asistentes. Al percatarse de que aparecían en pantalla, ambos intentaron ocultarse: Él se inclinó hacia abajo, ella tapó su rostro. La reacción de Martin fue instantánea y espontánea: "Oh, miren a esos dos. Uh oh… o están teniendo una aventura o son muy tímidos".

Chris Martin responde a la polémica/Créditos: Internet

El comentario, aunque aparentemente ligero, desató una tormenta mediática. En pocas horas, internautas identificaron a la pareja y, el 18 de julio, Astronomer informó que Byron había sido puesto en licencia administrativa. Días después, tanto él como Cabot presentaron su dimisión.

Un mes más tarde, en el concierto del 19 de agosto en Kingston upon Hull, Inglaterra, Chris Martin se refirió al asunto con franqueza y humor. Ante miles de asistentes, leyó un cartel que decía "¡Estuviste en ese concierto en Boston!", a lo que contestó: "Gracias por volver después de ese desastre". Luego, se dirigió al público con una afirmación contundente: "Voy a decir esto una vez y solo una vez. No es, nunca será y nunca fue una kiss cam. Ponemos a una pareja y te etiquetan como kiss cam para toda la vida. Es increíble".

El cantante explicó la finalidad del segmento/Créditos: Internet

"Esto se llama jumbotron, y lo hemos hecho por mucho tiempo. Elegimos personas para saludar. Y a veces terminan siendo un escándalo internacional masivo, claro. Pero la mayoría de las veces solo estamos tratando de saludar a algunas personas, ¡eso es todo". Finalmente, cerró con un mensaje conciliador: "De todos modos, enviamos puro amor a esas personas, y les deseamos lo mejor".

El escándalo acaparó titulares en la prensa internacional, desde tabloides hasta medios financieros. La compañía Astronomer abrió una investigación interna y emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la ética corporativa. Mientras tanto, el video del momento continúa circulando en redes sociales, sumando millones de reproducciones y comentarios divididos entre quienes critican la exposición pública y quienes defienden la naturalidad del espectáculo.

Pese a la controversia, Martin dejó claro que Coldplay no eliminará el segmento del jumbotron: "La vida te da limones y hay que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes". La banda prosigue su gira mundial 'Music of the Spheres' con presentaciones en el Reino Unido, incluyendo varias fechas en el estadio de Wembley. El mensaje de Martin ha sido recibido como un intento de dar por cerrado el capítulo con empatía y humor, reafirmando que la música y no los escándalos debe seguir siendo el corazón del espectáculo.

Fuente: Tribuna/Agencia México