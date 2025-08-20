"¿Cómo estoy? Desubicada": Ninel Conde con ayuda psicológica tras salida de 'LCDLF México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que 'El bombón asesino' fuera eliminada en la tercera semana de 'La Casa de los Famosos México', dio sus primeras impresiones para la prensa. La actriz y cantante Ninel Conde admitió ante los reporteros que todavía no se encuentra en condiciones de volver a su rutina normal, pues el aislamiento de menos de un mes le ha pasado factura, aunque expresó encontrarse en proceso de reintegrarse a sus actividades.

Además, mencionó que se encuentra "desubicada" en proceso de adaptarse a su vida habitual. “Están viendo que una está desubicada. ¿Cómo estoy? Desubicada, todavía no me termino de adaptar a esta realidad. Estoy en eso y trabajando duro para ya reincorporarme, y me voy a Medellín de gira, unas presentaciones, muy padre, y reincorporarnos a mis actividades de show y todo". Por otro lado, aseguro que todavía no está lista para hablar mucho de su tiempo en la casa más famosa de México.

No quiero como dar mucha declaración ahorita al respecto porque no me siento lista”, comentó.

Visiblemente conmovida, Conde explicó que aún asimila lo vivido en la casa y correspondió el apoyo del público. “Estoy todavía procesando mucha información. Pero agradecerle a toda la gente por sus muestras de cariño y sus muestras de amor y todos los mensajes tan lindos que me han mandado”, dijo.

Sobre los motivos que la llevaron a ser eliminada en la tercera semana, 'El bombón asesino' prefirió no profundizar. “No me siento lista para dar ahorita una declaración, este, ¿cómo se llama?, objetiva, pero les agradezco su interés. No quiero entrar mucho en detalles. Les agradezco. Estoy todavía muy vulnerable”, expresó con sinceridad.

Asimismo, descartó sentirse atacada dentro del proyecto, pero reconoció que necesita tiempo para ordenar sus pensamientos. “No, no, no, no, no, no, no estoy lista. Yo quiero estar con mi cabecita con todo ordenado. Es muy fuerte salir de un aislamiento a una vida real de nuevo; hay que readaptarse y eso es todo”, aseveró. Al mencionarle si continúa siendo asistida por la psicóloga de la emisión.

Sí, me está ayudando mucho, ha sido fuerte el cambio de ambiente, de todo esto [señalando a los reporteros que la rodeaban]”, subrayó Ninel.

Finalmente, la artista adelantó que ya prepara nuevos compromisos profesionales. “A dar unos shows, a tener una junta ahí con todo el equipo de varios cantantes colombianos de música urbana”, expuso antes de retirarse, sin aclarar los rumores de que el fin de su participación habría sido pactado.

Fuente: Agencia México