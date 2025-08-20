¿Confirman infidelidad? Maribel Guardia y actor de Televisa hablan juntos de su 'amorío'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de acusaciones de romance extramarital, la reconocida cantante, Maribel Guardia, y su presunto amante, el galán de melodramas, Emmanuel Orenday, a través de las redes sociales han reaparecido juntos, para ambos dar sus respectivas aclaraciones de su amorío tan sonado. Los dos actores de Televisa compartieron un mensaje contundente en el que ¿confirmaron la infidelidad?

A través de TV Notas, una presunta fuente de la producción de Cómplices, afirmó que Guardia decidió vengarse de las infidelidades de su esposo, Marco Chacón, y se consiguió un amante, asegurando que en su matrimonio ya "no hay pasión", y si siguen justos, es porque supuestamente, Para Maribel, Marco es su refugio desde la partida de Julián Figueroa, mientras que él la vería solo como una "minita de oro", por lo que solo son "amigos y cómplices".

De la misma manera, señalaron que era Emmanuel, el actor con el que decidió lanzar su canita al aire, el cual es 25 años menor que ella y con el que compartió escena en la serie Cómplices, asegurando que mientras grababan las escenas surgió el flechazo y todos en la producción, como Lucía Méndez, se dieron cuenta de sus encierros: "En los descansos, él se metía al camerino de ella para darse sus besos. Andaban muy emocionados. Maribel le dio 'una cucharada de su propio chocolate' a su esposo".

Ahora, después de estos dimes sobre el presunto romance extramarital, mediante su cuenta de Instagram, la actriz de Corona de Lágrimas dejó una serie de fotos románticas al lado de Marco, con un mensaje en el que afirma que todo lo que se dijo no eran más que puros chismes: "Dicen, cuentan, y hasta inventan. Aquí el único triángulo que existe es él, el amor y yo. Lo pruebas mis fotos, el resto son puros chismes maltrecho con remitente obvio, aunque anónimo".

Emmanuel niega su romance con Maribel. Instagram @emmanuelOrenday

Casi al mismo tiempo, el actor de La Rosa de Guadalupe también empleó sus redes sociales para negar rotundamente que haya tenido un amorío con Maribel, afirmando que solo hay una relación laboral y que la respeta y admira, tanto mujer como artista, por su integridad: "Me permito decirles que es totalmente falso, la única relación que existe entre Maribel y yo, es laboral. La señora es una dama que merece todo mi respeto y admiración como ser humano y actriz. Dediquémonos a crecer, sumar, ayudar, motivar, amar y vivir felices".

De la misma manera, Emmanuel quiso dejar en claro a los medios de comunicación que deberían de investigar mejor la situación, y que no busquen entrevistas de su parte, ya que él es una artista que prefiere mantener su vida personal en el área privada y solo hablará de temas laborales: "A ese tipo de medios deberían de elevar su agenda. Yo no soy ese tipo de actor, ni persona, que habla de su vida privada".

