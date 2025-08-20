Editorial se pronuncia tras fallo en el caso de Anabel Hernández contra Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Penguin Random House, editorial que ha publicado algunos libros de la periodista mexicana Anabel Hernández, entre ellos Las señoras del narco: amar en el infierno, una de las obras que más controversia generó desde su lanzamiento, respondió al reciente fallo de las autoridades mexicanas que les exige publicar el derecho de réplica solicitado por Grupo Televisa.

Esto porque, según la compañía de entretenimiento, cada una de las aseveraciones carecía de sustento. La autora especificó en su escrito que el medio de comunicación fomentaba la prostitución de actrices con integrantes del crimen organizado, específicamente miembros del cártel de los Beltrán Leyva. Entre las supuestas implicadas se mencionan Paty Navidad, Galilea Montijo, Karla Luna, Mariana Ríos, Doris Mar, Betty Monroe y Violeta Vizcarra.

¿Qué respondió Penguin Random House a Grupo Televisa?

La multinacional publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un comunicado en el que aclaró que la apelación de la televisora se originó por "irregularidades" e incluso "anomalías" en el proceso. Además, enfatizaron que la apelación no es definitiva y que, por supuesto, pueden recurrir a un amparo en su contra. De hecho, con base en esto, planean continuar con el asunto legal cuando inicie el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Comunicado

La apelación se efectuó en un tribunal de Baja California Sur, pero Penguin Random House puntualiza que debió realizarse en la Ciudad de México, en un tribunal especializado en asuntos civiles. Asimismo, advierten que no se han considerado los lineamientos de libertad de expresión avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por último, destacan que la apelación aborda temas que en realidad no se incluyen en el libro.

Aseguran que se defenderán legalmente

"La información difundida por la empresa televisora (Televisa) ofrece una versión parcial del litigio […] Hemos hecho del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal este caso para que sea revisado, y en cuanto inicie labores el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, haremos lo propio", señala el comunicado. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la empresa encabezada por Emilio Azcárraga Jean no se ha pronunciado al respecto.

