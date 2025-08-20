Enigma Norteño: Primeras imágenes de la esposa de Ernesto Baraja en el lugar del crimen

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Desde el terrible asesinato de Ernesto Barajas, fundador y vocalista de la agrupación de regional mexicano Enigma Norteño, ha surgido una gran cantidad de información sobre el caso, desde hipótesis sobre su muerte hasta artistas que se han sumado a las condolencias. Sin embargo, muchas personas se preguntan por su situación familiar, empezando por su esposa. ¿Quién es la joven que compartía su vida con el músico sinaloense?

Alexis Sillas

Alexis Sillas nació en Los Mochis, Sinaloa, en enero de 1990 y actualmente tiene 35 años. En cuanto a su preparación académica, se sabe que estudió Administración de Empresas en la ECA, aunque se desconoce si concluyó la carrera. En un ámbito más personal, es hija de padres separados, pero a pesar de ello tiene hermanos fruto de las nuevas relaciones de sus progenitores.

¿Estaba en el lugar donde asesinaron a Ernesto Barajas?

Cuando se reportó la muerte de Barajas, se informó que además de la celebridad había fallecido otro hombre. Sin embargo, algunos indicios apuntaban a una posible tercera víctima, y varias fuentes aseguraban que se trataba de Alexis Sillas. Esta versión fue descartada por la periodista de Despierta América, Atzhiri Cárdenas, ya que en realidad la lesionada era una joven de 18 años que trabajaba en el local donde ocurrió el ataque armado.

Esposa del cantante

La creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida en el mundo de las redes sociales simplemente como Chamonic, publicó un video donde se observa la llegada de Alexis Sillas al lugar y recalcó que la mujer no estuvo presente en ningún momento durante el ataque. Hasta ahora, ninguno de los familiares se ha pronunciado sobre la pérdida del vocalista de Enigma Norteño.

No estaba en el lugar

Cabe señalar que hace aproximadamente dos años el compositor recibió una amenaza directa por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante una narcomanta que le advertía que no se presentara en el estado de Baja California. Asimismo, una fuente anónima citada por el mismo medio aseguró que Ernesto estaba siendo seguido por sujetos armados antes del fatal incidente.

Fuente: Tribuna