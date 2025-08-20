¿Está grave? Carmen Campuzano sufre accidente y filtran una dura noticia en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida modelo y famosa cantante, Carmen Campuzano, después de confesar que por desgracia tuvo un terrible accidente, ella misma se ha presentado por videollamada a programa de Imagen TV, en el que acaba de filtrar una dura noticia con respecto a su actual estado de salud a una semana de ser sometida a una cirugía en la nariz, ¿acaso está grave por esta situación?

El pasado miércoles 13 de agosto de este 2025, en Ventaneando, se confirmó que la famosa una vez más fue hospitalizada de emergencia el pasado 12 de agosto, por problemas de salud con su nariz, después de años con una serie de reconstrucciones, pues tuvo que someterse a una intervención médica de urgencia por rasgarse la piel en dicha zona, incluso reveló que tuvo una severa infección que tratar.

Ahora, este miércoles 20 de agosto, mediante el programa de Sale el Sol se presentó en medio de una videollamada en plena emisión en vivo, para hablar de esta situación, revelando que ya tiene una semana recuperándose, y explicando que pasó por un proceso de tratamiento de antibióticos bien cuidados, para evitar que "haga click" y regrese a las adicciones, por cuestiones de sus problemas en el pasado.

Ante la duda de Joanna Vega-Biestro, sobre sus cuidados con el tema de la perforación y as adicciones, declaró que por causa de la perforación hubo una infección y en conjunto a los médicos buscó consumir la menor cantidad de medicamentos y los menos adictivos para no reactivar sus adicciones: "Con la perforación hubo algunas bacterias que atacar, yo no consumo ningún medicamento que sea adictivo. Siempre muy bien manejada, porque es algo que debo cuidar, pero ya a estas alturas de mi vida, con 11 años de estar limpia, ya no genera ese click".

Finalmente, reveló que el accidente fue el hecho de que se le cayeron unos lentes al suelo y se quedó sin la goma de protección, dejando el metal en contacto con su piel directamente, lo que ocasionó que al rozar con su piel tan delicada, se rasgara y le abriera la piel: "Me puse unos lentes que se me cayeron, y se le cayó la gomita, y el metal que se quedó sin goma de protección, como yo tengo la piel muy delicada, me perforó, pero como que rasgó el tejido hacía adentro, y no cerró solo, y por situaciones que se contaminó, hubo que tratarse".

