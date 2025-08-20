Exatlón Cup y El Draft: Dónde ver EN VIVO, fecha de estreno y atletas que participarán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Finalmente la espera terminó y Exatlón México regresará a la pantalla chica con un campeonato internacional y el Draft: El Ascenso, en donde podremos ver a las leyendas de la marca competir contra atletas de otros países y a los nuevos talentos que podrían estar en la nueva temporada. Aquí te diremos todo lo que necesitas saber para poder disfrutar de esta programación totalmente gratis y en vivo.

En una entrevista con Ventaneando, Antonio Rosique confirmó todos los detalles referentes al estreno del Exatlón Cup y el Draft, los cuales se transmitirán en fechas diferentes. De acuerdo a información proporcionada por Gluc, México se enfrentará a naciones como Alemania, Hungría, Estados Unidos y Rumania en una competencia internacional llena de nivel y de circuitos que exigirán al máximo a los participantes.

¿Qué leyendas participarán en Exatlón México?

Rosique, conocida como 'La máxima autoridad' en el reality show de TV Azteca, estrellas como Mati Álvarez, Koke Guerrero, Daniel Corral, Ernesto Cázares, así como Mario 'Mono' Osuna y Evelyn Guijarro, actuales campeones del proyecto televisivo. También se habla de la participación de Paulette Gallardo, quien tuvo que abandonar la competencia durante la temporada pasada debido a una fuerte lesión.

Algunas leyendas se quedan (para la nueva temporada). También lo que intentamos en el Draft es que surjan nuevas generaciones porque nuestras figuras ya son profesionales, se volvieron atletas profesionales de Exatlón, que ya viven de eso. Pero si no abrimos espacio a que haya nuevos personajes, nunca nos vamos a renovar", mencionó el conductor junto a Pati Chapoy y compañía.

Durante el programa El Otro Lado de los Realities, conducido por Carlos Muñóz y Ximena Duggan, Mati y Paulette Gallardo se presentaron como las primeras atletas confirmadas para esta edición internacional. Ambas dijeron estar muy agradecidas por esta nueva oportunidad de pasar por los circuitos y por el inmenso apoyo que han recibido por parte del público, quienes las han posicionado como algunas de las competidoras más queridas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Exatlón Cup?

Fecha: Lunes 1 de septiembre de 2025

Hora: 19: 30 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Azteca UNO

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Exatlón Draft: El Ascenso?

Fecha: Lunes 8 de septiembre de 2025

Hora: 19: 30 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Azteca UNO

Fuente: Tribuna del Yaqui