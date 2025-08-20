Faisy y Mariana Echeverría: La verdad detrás de su conflicto en 'Me Caigo de Risa'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el estreno de los nuevos episodios de 'Me Caigo de Risa', Faisy no solo celebró la preferencia del público, sino que destacó que este éxito ha marcado un año fructífero en su carrera artística. El conductor resaltó la importancia de trabajar en un ambiente que combina camaradería, pasión y profesionalismo.

"Nosotros cada temporada tratamos de valorar eso, estar con nuestros mejores amigos, haciendo lo que nos apasiona, venir a disfrutar, tener un equipo de producción que siempre nos da las herramientas para divertirnos. Creo que eso es una bendición", comentó Faisy frente a las cámaras del matutino Hoy.

Ante la polémica sobre un supuesto ultimátum respecto al regreso de Mariana Echeverría al programa, Faisy fue enfático: las versiones que circulan son falsas. "No sé si una empresa permita que alguien diga: "O ella o yo." Yo no lo diría, yo no quitaría la chamba a nadie. Lo que sí creo es que para que un proyecto como 'Me Caigo de Risa' siga siendo así, necesita vivir en una armonía completa y el problema o lo que se dijo con Mariana Echeverría no es nada más conmigo", aclaró.

El conductor explicó que las tensiones no solo involucraron su relación con la comediante. "Ella lo dijo, vieron muchas declaraciones de otros del elenco. Vieron cómo se refería a otras personas. Creo que no habría una armonía bonita si ella regresara al proyecto", agregó. A pesar de las diferencias, Faisy reiteró que su profesionalismo está por encima de cualquier conflicto personal y que no tendría inconveniente en compartir escenario con ella. “La verdad, yo hago mi trabajo, amo mi trabajo y no me costaría nada conducir con alguien con quien no me llevo”, señaló.

Sin embargo, puntualizó que el ambiente del programa podría no ser el mismo tras las declaraciones de Echeverría en 'La Casa de los Famosos México', que dieron origen a la controversia. "No, o sea, no. Pero creo que la atmósfera y la armonía del programa no sería la misma después de las cosas que dijo dentro de La Casa, no solo para mí, sino para muchas personas del elenco. Pero de ahí a que digamos: "O ella o nosotros", pues no, eso no pasó", concluyó Faisy.

Con esta declaración, Faisy cerró el delicado asunto, subrayando que no hubo imposiciones de su parte y que su prioridad sigue siendo mantener la unión y la diversión que caracterizan al exitoso show.

