Galilea Montijo filtra en 'Hoy' cambios en nominación de 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz jalisciense, Galilea Montijo, recientemente dejó a más de uno de los millones de espectadores de La Casa de los Famosos México en shock e indignados por igual, debido a que en pleno programa en vivo de Hoy, acaba de filtrar los cambios en las nominaciones de este miércoles 20 de agosto, declarando que los planes de los cuartos podrían sufrir un revés inesperado, explicando la nueva dinámica que habrá.

Como cada miércoles, este 20 de agosto se realizará la gala de nominaciones del reality show, en el cual los 12 habitantes restantes repartirán sus tres puntos para nominar entre dos de sus colegas, esperando que suban a la placa de riesgo. El pasado 13 de agosto, Ninel Conde, que fue la eliminado, Facundo, El Guana, Alexis Ayala, Mar Contreras y Mariana Botas, fueron los nominados y se espera que al menos dos de estos se vuelvan a repetir.

A causa de que ya se están jugando por cuartos, Día tiene en la mira a Mar y al actor de Televisa, debido a que Conde en su tiempo dentro de la emisión siempre estuvo en su contra, por lo que se cree que podrían repetir nominaciones, mientras que los de Noche volverían a ir en contra del creador de 'Jaime El Duende'. Sin embargo, se acaba de afirmar que las nominaciones no saldrían como se espera por importante detalle.

Fue mediante el programa producido por Andrea Rodríguez Doria, que Montijo confesó que dado al hecho de que se ha notado que los cuartos sí se ponen de acuerdo en como van a nominar, la productora, Rosa María Noguerón, ha decidido cambiar las cosas y aunque pasaran a nominar como siempre, habrá cochinitos en la sala en la que podrían cambiar de forma negativa o positiva sus elecciones, pues podrían anularse sus puntos o doblarse.

Como era de esperarse, los espectadores del reality y del matutino, han afirmado que la productora lo que quiere es beneficiar al cuarto de Elaine Haro, tras la eliminación de la denominada 'Bombón Asesino', y por ende buscarán que esté más integrantes del cuarto de Aldo de Nigris en placa, acusando a la producción de querer hacer fraude por no salirle las cosas como quieren y han planeado.

