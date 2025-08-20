Galilea Montijo resalta sus mejores curvas en 'La Casa de los Famosos México' con apretado corsé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que arrancó la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, cada vez que Galilea Montijo aparece en las galas, su nombre se coloca en las tendencias más alta de las redes sociales y todo se debe a sus grandes 'looks' de impacto. La noche de este miércoles 20 de agosto no ha sido la excepción y para la cuarta Gala de Nominación, la conductora nuevamente provocó furor con su apariencia frente a las cámaras.

Como se sabe, la también actriz nacida en Jalisco juega un papel clave dentro del proyecto de Televisa, pues es la presentadora estelar y por ende, en cada aparición debe lograr cautivar a la audiencia. Esta noche, vaya que otra vez lo logró, pues llegó al foro de LCDLF México luciendo sus curvas como nunca antes y después de haber bajado más de 10 kilos desde la temporada pasada.

Este miércoles, Montijo llevó un atuendo mucho más relajado y menos producido que en noches anteriores, pero de igual manera generó impacto. En la parte de arriba, la tapatía lució un ajustado corsé color nude que resaltó su pequeña cintura, mientras que en la parte de abajo llevó una falda satinada y tacones nude. En el cabello llevó un recogido que estiló su rostro y optó por maquillaje en tonos cálidos, que resaltó su bronceada piel.

¿Quiénes asesoran la imagen de Galilea Montijo?

Sin duda alguna, para la tercera temporada de LCDLF México, 'La Gali' apareció totalmente recargada y no es para menos, ya que hay un gran equipo detrás de ella. Este 2025, la famosa tapatía de 52 años estrenó stylist y directora creativa; se trata de Jessica Marmolejo, quien es una destacada figura en la industria de la moda en México, por lo que ha colaborado con figuras como Aislinn Derbez y Karla Souza.

En tanto que en el cabello y maquillaje, la presentadora decidió repetir la fórmula de años anteriores. Como make up artist eligió nuevamente a Alfonso Waithsman, mientras que el estilista Jorge Beltrán se encarga de su cabello en cada aparición de impacto en LCDLF México.

