Gustavo Adolfo Infante manda mensaje a Mayela Laguna en 'Sale el Sol' tras exhibir romance

Ciudad de México.- El reconocido presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, ha decidido romper el silencio y defenderse, a través del programa Sale el Sol, con respecto a la presunta infidelidad a su esposa, Verónica Cuevas, y resuelto a aclararlo, mandó contundente mensaje a Mayela Laguna y a todos los involucrados, por exhibir su presunto romance, tachándolos de mentirosos.

En una entrevista con el presentador, Javier Ceriani, Mayela aseguró que en medio de todo el escándalo por su batalla legal en contra de Luis Enrique Guzmán, tuvo una gran cercanía con Gustavo, y que poco a poco, de ello nació su romance: "Fue una relación que se dio en el momento en el que yo estaba súper vulnerable, súper mal, de repente mi mundo eran los medios de comunicación y pues se dio una relación de amistad, confianza y pasó lo que tenía que pasar". No dio detalles, cómo cuánto tiempo duró esta relación extramarital.

Dado a que Infante no reaccionó a esto de inmediato, las presentadoras de La Mesa Caliente se contactaron con el periodista sobre el tema, y afirmaron que a modo de respuesta, el presentador de Imagen TV, les afirmó que él se está asesorando con sus abogados para saber como proceder, por lo que no dará declaraciones hasta obtener una respuesta concisa de este tema en el ámbito legal.

Ahora, mientras que estaba al aire el matutino antes mencionado, pidió a Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado que le permitieran un segundo, para negar rotundamente lo dicho, afirmando que los involucrados en las acusaciones en su contra, tienen "nula credibilidad", por lo que recalcó que no hay verdad en sus alegatos: "Ha trascendido una supuesta noticia donde se involucra a tres personas con una credibilidad nula. Uno es Alfredo Adame, otra es Mayela Laguna y Javier Ceriani. Esas personas han hecho acusaciones de tipo personal en mi contra, por supuesto que son absoluta y totalmente falsas".

Finalmente, aseguró que él no tiene miedo a las presuntas pruebas, que no siente frío o que le tema a quemarse, sino que está llevando este tema desde un punto de vista diferente, el legal, en el que una vez que todo se esté listo, podrá hablar más detalladamente del tema: "En el momento en el que esté las cuestiones listas y preparadas, por supuesto que voy a hablar. Gracias por su interés, si es que hubo algún interés, pero yo no soy artista".

Gustavo manda mensaje a Mayela. X @saleelsol

