Issabela Camil sigue demanda contra plataforma por su imagen en 'Luis Miguel, la serie'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Issabela Camil, de nombre real Erika Ellice Sotres Starr, compartió el estado de su batalla legal en contra de la plataforma de streaming que lanzó la serie 'Luis Miguel, la serie', por el uso de su imagen sin su consentimiento, puesto que la actriz tuvo una relación con el cantante. La mexicana sostiene que no dejará el proceso, ya que su derecho a la intimidad fue vulnerado por la inclusión de escenas subidas de tono dentro de la trama.

Anteriormente, se había informado en distintos medios que la resolución fue a favor de la plataforma, aunque esto no fue así, ya que la demanda realizada por Camil fue desechada para después ser admitida en un tribunal local de la Ciudad de México, lo que confirmó la actriz: “Estoy en todo ese proceso, de verdad, no puedo hablar, pero todo se va acomodando, ¿no? Y pues lo que va a salir lo conocerán, ¿no? En el tiempo que se pueda conocer”, expresó en su arribo a la Ciudad de México.

La esposa de Sergio Mayer reconoció que este caso podría ser un precursor importante dentro de la industria del entretenimiento. “Sí, 100%. Sería un precedente para muchas cosas y creo que muy justo, ¿no? Creo que el tiempo y todo tiene que cambiar, tiene que ponerse como debe de estar. Entonces, pues si uno no empuja y no lucha por lo que tú sientes, es justo, pues todo se queda ahí, ¿no?”, afirmó.

Respecto a otro proyecto que había mencionado, un libro autobiográfico en el que planeaba contar su propia historia, Issabela reconoció que está detenido por ahora. “Voy muy mal, todo está en mi cabeza, pero no, ahorita estoy como parada con eso. Tengo otras cosas más. Pero bueno, en algún momento, en algún momento se hará. Y creo que sería muy interesante, sobre todo, pues de la familia de la que vengo, como todo lo que he pasado, con quién me he casado”, señaló.



Ante la insistencia sobre si incluiría detalles de la relación amorosa que sostuvo con Luis Miguel, la actriz reaccionó con molestia. “Bueno, pero ¿qué? ¿Por qué insisten tanto?”, respondió tajante. Con sus palabras, la hermana de Jaime Camil deja ver que se mantiene firme en su convicción de salvaguardar su nombre y abrir la posibilidad de que en un futuro las celebridades tengan mayor control sobre cómo se les exhibe en las producciones biográficas.

Fuente: Agencia México