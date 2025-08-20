José Emilio Fernández Levy apoya a nanas que acusan a novio de Ana Bárbara de maltratos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico artista en ascenso, José Emilio Fernández Levy, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, en el que mostró su apoyo a las nanas que acaban de salir a acusar de maltratos al agente policial estadounidense, Ángel Muñoz, actual prometido de la reconocida cantante mexicana, Ana Bárbara, a la cual aprovechó para mandarle contundente mensaje.

Después de saber que hay dos nanas de los hijos de la intérprete de Fruta Prohibida que denunciaron a su pareja de haber maltratado a los hijos de la cantante, dándole la razón a él, José Emilio las apoya y afirma que ellas saben cosas y que se merecen el cielo, por qué no han hecho más que cuidar de todos: "Ellas nos cuidaron desde que fuimos, pues a mí desde que fui un recién nacido, desde que estaba en la panza de mi mamá. Ellas saben por todo lo que pasamos. Yo realmente hoy en día te puedo decir que una gran parte de mí, de quien soy hoy en día, es por Martita y Katy".

Que hasta hoy la fecha, hoy 19 de agosto de 2025, ellas en Los Ángeles me siguen apoyando, me siguen hablando, me siguen preguntando cómo estoy, y ellas están fungiendo un papel de madre muy cañón hoy en día y les agradezco todo", destacó.

Sobre las acusaciones de Don Antero Ugalde en contra de su propia hija de mandarlo a golpear, José Emilio declaró que no cree que la cantante haya sido capaz de eso, sino que más bien es el abuelo de sus medios hermanos el que es agresivo y que él es testigo de eso: "Yo creo que era al revés, yo creo que Antero trataba mal a Ana Bárbara y por eso nunca tuvieron una buena relación. Yo estoy de testigo, ¿no?".

Con respecto a las criticas que recibe por no hacer las paces con la denominada 'Reina Grupera', el joven declaró que ella tampoco con su familia y no le dicen nada: "Ni con sus papás, ni con sus hermanos, ni con nadie. Entonces, pues sí, a mí me critican porque soy menos conocido, porque nadie se atreve a hablar mal de ella". Pero, pese a estos duros comentarios, le mandó a decir que la ama y que su problema en con Ángel, no con ella.

Yo con ella no tengo ningún problema, como lo he dicho siempre. Yo a ella la amo muchísimo. Le agradezco una lista infinita de cosas. Yo con el que tengo un tema horrible es con su esposo, con Ángel Muñoz. A él no lo quiero ver ni en pintura. Y pues mira, yo a Ana Bárbara la aprecio mucho. Y yo estoy seguro que si ella quiere y yo quiero, esa relación va a volver a funcionar", agregó.

Finalmente, José Emilio declaró que él confía que la intérprete de Bandido y él, si se sientan a un café y aclaran toda la polémica podrán reconciliarse, afirmando que la extraña mucho porque la ve como una madre y la ama, dejando en claro que no olvida cómo lo ha cuidado siempre: "Claro que la extraño. Ella no me amamantó porque no podía, pero hizo todo como si fuera mi mamá. Entonces, claro que la extraño. Son temas que están frágiles, que hay todo un revolvedero de ideas y de chismes y de pensamientos que yo estoy 100% seguro que, si nos sentamos un día en un café, lo vamos a arreglar".

