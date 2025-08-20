¿La demandará? Gustavo Adolfo Infante responde contundente a 'amorío' con Mayela Laguna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, ha decidido romper el silencio sobre su polémico amorío al lado de la exnuera de Silvia Pinal, la polémica Mayela Laguna. Fue mediante un programa de Telemundo, en el que este dio una contundente respuesta al respecto, y dejó en claro el próximo movimiento que hará a raíz de esto, ¿la demandará?

Durante una entrevista con Javier Ceriani, Mayela declaró que en este momento de su vida ya no tiene nada que esconder y no le importa decir la verdad, por lo que afirmó que tuvo un romance con el presentador de Sale el Sol, el cual está casado desde hace más de 20 años: "Lo único que puedo decir es que pues sí, están saliendo verdades, sin que yo quiera, no es que yo quiera hacer esto, pero tampoco lo voy a negar, no es mentira".

Según las declaraciones de Mayela, esto ocurrió en medio del escándalo de paternidad que hubo con el pequeño Apolo Laguna, y el productor musical, Luis Enrique Guzmán, afirmando que estaba muy vulnerable y al estar muy en contacto con Infante, las cosas simplemente se dieron: "Fue una relación que se dio en el momento en el que yo estaba súper vulnerable, súper mal, de repente mi mundo eran los medios de comunicación y pues se dio una relación de amistad, confianza y pasó lo que tenía que pasar"

Ahora, durante la más reciente emisión del programa La Mesa Caliente, aseguraron que quisieron ponerse en contacto con Mayela para que diera más información, pero que la madre de Apolo se negó, por lo que buscaron al presentador de De Primera Mano, el cual respondió firmemente que no daría ningún comentario sobre esta situación, pues se está asesorando de manera legal para ver que pasos dar.

Pese que habló sobre abogados, no ha confirmado o negado el que vaya a interponer una demanda en contra de la excuñada de Alejandra Guzmán, pero se espera que pronto salga a aclarar esta situación, ya sea para negar rotundamente los señalamientos, o admitir que le fue infiel a su esposa, Verónica Cuevas, a través de algunos de los programas que dirige en Imagen TV.

Fuente: Tribuna del Yaqui