Lupita D’Alessio y su mensaje contundente contra Ari Borovoy: "No soy esclava de nadie"

Ciudad de México.- Después de que Ari Borovoy, fundador y CEO de BOBO Producciones, compartiera en sus redes sociales un fragmento de su participación en el pódcast Cómo funciona tu negocio, al parecer la famosa cantante Lupita D´Alessio sintió que con las palabras que expresó el exintegrante de OV7 hacía referencia a ella, y por supuesto no se quedó callada, respondiéndole a través de su cuenta de Instagram.

Aunque en el episodio donde participó Borovoy Hofman no mencionó el nombre de ningún artista, sí dejó en claro que a muchos se les olvida quiénes los hicieron llegar al estrellato. Es relevante añadir que ambos todavía mantienen una relación laboral, pues el contrato sigue vigente. De hecho, la Leona Dormida tiene un evento programado para el próximo 30 de agosto en el Palenque de Villahermosa, Tabasco.

¿Qué dijo Lupita D’Alessio?

La cantante, con 55 años de trayectoria, recalcó que sus inicios fueron hace mucho tiempo, por lo que no le debe su carrera a BOBO Producciones. Señaló que cuando llegó a la empresa ya era una mujer preparada, respaldada por toda una vida dentro de la música. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el excompañero de banda de Kalimba no ha respondido a estas declaraciones.

Lo que más llamó la atención del video fue cuando la intérprete, muy indignada, afirmó que hace tiempo "despidió la esclavitud", refiriéndose a los momentos difíciles que atravesó a lo largo de su vida, incluyendo las adicciones. Ahora, dijo, se encuentra en otra sintonía: solo quiere dejar de trabajar, ser libre y entregarse a Dios. Por otro lado, el clip ya no se encuentra disponible en sus plataformas, y se desconoce el motivo de su desaparición.

"Yo no soy ninguna paloma, ni hago popó en ninguna parte, al contrario, agradezco todo lo que hicieron (…) a mí ya me llegó el tiempo de dejar de trabajar, y eso nunca lo entendieron. Claro que me indigna y que mi reacción es de enojo con ellos, por supuesto que sí. Yo no soy esclava de nadie: fui esclava de adicciones y de muchas cosas, y ahora soy libre, no le pertenezco a nadie, más que a Dios", afirmó.

