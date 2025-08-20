Luto en TikTok: Fallece la influencer Yarely Ashley Hermosillo en tiroteo; hay un detenido

Comparta este artículo

Arizona, Estados Unidos.- Desgraciadamente la comunidad de TikTok se encuentran envueltos en un triste luto, debido a que se confirmó la trágica muerte de la reconocida influencer, Yarely Ashley Hermosillo, al verse en medio de una pelea entre conductores que acabó en un tiroteo, resultando en una víctima colateral. Hasta el momento se sabe que ya hay un detenido por este inesperado fallecimiento.

Según los reportes dados por People, la influencer viajaba en su auto al lado de su esposo, hija y madre, cuando un hombre, que está identificado como Jesús Preciado Dousten, comenzó una pelea intensa con otro conductor, la cual por desgracia terminó, cuando el sujeto antes mencionado, sacó un arma y comenzó a disparar en varias ocasiones. Uno de los múltiples disparos, tristemente impactó en la cabeza de Yarely.

Sin tener nada que ver con la discusión, la joven sufrió las fatales consecuencias, pues pese a que su pareja la llevó lo más rápido posible al hospital, ya no había mucho que hacer por ella, y fue declarada sin vida poco después de haber sido ingresada, pese a los esfuerzos por salvarla. En cuanto a la madre e hijo de Yarely, People afirma que están sanos y resultaron ilesos del inesperado tiroteo, aunque no hablaron si el esposo resultó herido.

Jesús fue detenido por la muerte de Yarely. Internet

Con respecto a Jesús Precisado, se afirma que las autoridades de Glendale lo arrestaron, y se encuentra bajo los cargos de asesinato en segundo grado, del cual se cree que es altamente probable ser declarado culpable, pues en las investigaciones preliminares indican que el acusado actuó de manera imprudente, por haver disparado su arma en un lugar público con tantas gentes alrededor.

Ante el fallecimiento de Hermosillo, que contaba con más de 300 mil seguidores en redes sociales como Instagram, TikTok y más, uno de sus familiares, Yoselin García, abrió una página de GoFundMe, en la cual pone como objetivo de cubrir los gastos funerarios y respaldar a su esposo y a su hijo pequeño, afirmando que la influencer era una "madre entregada, una esposa amorosa y una persona cuya presencia iluminaba a quienes la rodeaban. Su dedicación a su familia y el amor que expresaba por su hijo eran aspectos centrales de su vida".

Familia de Yarely pide apoyo económico. Internet

