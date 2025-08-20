Nana Calistar: Horóscopos para HOY jueves 21 de AGOSTO de 2025; esto te espera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya es jueves 21 de agosto y tienes que saber lo que el universo te depara para hoy. Estás en el lugar correcto, pues la poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para ti. Conoce la recopilación que hace TRIBUNA para ti y ve lo que le depara a tu signo del zodiaco en el amor, suerte y dinero. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Ojo, porque se vienen relaciones prohibidas y más te vale que no te metas en camisa de once varas, como dicen. Te tienes que respetar a ti y respetar lo que no es tuyo. Mucho cuidado con lo que le pides al universo, porque te lo da y luego no sabes qué hacer con ello.

Tauro

Una oportunidad única en el trabajo; ese puesto que estás buscando hace mucho llegará. Por fin, podrás mejorar tus ingresos, pero no sueltes, no dejes de estar luchando y trabajando por lo que quieres lograr.

Géminis

Andas muy exigente en el amor. Quieres príncipes y princesas y tú no quieres dar nada. Muchas oportunidades de ser feliz, pero no las sabes aprovechar porque lo complicas todo; te encanta buscar pretextos.

Cáncer

Si estás en una relación, debes dedicarle tiempo, porque hay quienes te quieren ganar el mandado. Dale más atención porque luego te quejas de que te pintan el cuerno. Se viene una oportunidad de viaje.

Leo

Cuidado con lo que salga de tu boca, porque te vas a meter en un problema con alguien que sí vale la pena en tu vida; no cualquiera está dispuesto a aguantarte con tus cambios de humor. Una reunión familiar está en puerta.

Virgo

Los chismes familiares se vienen fuertes y una que otra amistad va a andar de víbora. Tú nomás no te enganches de eso, porque es tu talón de Aquiles, ponerte al tú por tú. Tranquilo, Virgo.

Libra

Vienen cambios que te van a cambiar muchas cosas, sobre todo en los temas del amor. Habrá piedras en el camino, pero tú sabes cómo patear cada una de ellas; pero ojo, no hay que quedarse en el camino haciendo eso, sino avanzar.

Escorpión

El chisme estará presente día y noche, sobre todo porque una amistad andará ladrando de ti; tú no te rebajes. El universo te trae cosas buenas; sé paciente.

Sagitario

Atención a problemas respiratorios; una visita al médico no está mal. La vida es muy corta como para amargarse; pronto el universo te pondrá oportunidades bien chidas, pero cuidado con la gente envidiosa.

Capricornio

Una amistad o personas que conoces podrían caer en problemas de salud, pero tranquilo, porque todo estará bien. Más de una persona acudirá a ti para pedirte consejos; lo mejor es no prometer soluciones y solo escuchar.

Acuario

La vida no es para amargarse; ya no te me caigas por nadie ni te cargues rencores que nomás te arrugan el alma. Aprende a no dar más de lo que recibes.

Piscis

Una amistad te trae entre ojo y ojo, cuidadito con eso. Andas muy desconfiado; a veces tienes que arriesgar, pero todo con cuidado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Nana Calistar