"O ella o yo": Faisy responde si pidió que Mariana Echeverry no volviera a 'MCDR'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después del lanzamiento de nuevos episodios de 'Me caigo de risa', Faisy agradeció al público que continúa prefiriendo al programa, además de reconocer que este éxito se traduce en la prosperación de su carrera artística este año. Destacando trabajar dentro de un ambiente que no solo tiene camaradería, sino pasión y profesionalismo, son parte de que el contexto delante y detrás de las cámaras pueda prosperar armoniosamente.

Según dijo frente a las cámaras del programa 'Hoy', en todas las temporadas han tratado de disfrutar: “Nosotros cada temporada tratamos de valorar eso, estar con nuestros mejores amigos, haciendo lo que nos apasiona, venir a disfrutar, tener un equipo de producción que está siempre a disposición de darnos las herramientas para divertirnos". Creo que eso es una bendición”. Pero no todo es felicidad, pues fue cuestionado sobre si dio un ultimátum respecto a la participación de Mariana Echeverría en el programa.

Faisy respondió con claridad y aseguró que tales versiones son falsas: “No sé si una empresa permite que alguien diga: ‘O ella o yo.’ Yo no lo diría, yo no quitaría la chamba a nadie. Lo que sí creo es que para que un proyecto, como 'Me Caigo de Risa', siga siendo así, necesita vivir en una armonía completa y el problema o lo que se dijo con Mariana Echeverría no es nada más conmigo”, aseveró.

El conductor subrayó que las tensiones no solo involucraron su relación con la comediante. “Ella lo dijo, vieron muchas declaraciones de muchos del elenco. Vieron cómo ella se refería a otras personas del elenco. Creo que no habría una armonía bonita si ella regresara al proyecto”, recalcó. Pese a lo anterior, Faisy indicó que su profesionalismo está por encima de cualquier diferencia personal y que no tendría inconveniente en compartir escenario con ella.

Faisy manifestó: “La verdad, yo hago mi trabajo, amo mi trabajo y no me costaría nada conducir con alguien con quien no me llevo”. No obstante, fue claro al señalar que el ambiente de la emisión podría no ser el mismo después de las expresiones de Echeverría dentro de 'La Casa de los Famosos México', donde surgieron los comentarios que generaron la controversia.

Sentenció: “No, o sea, no. Pero creo que la atmósfera y la armonía del programa no serían las mismas después de las cosas que dijo dentro de La Casa, no solo para mí, sino para muchas personas del elenco. Pero de ahí a que nosotros digamos: ‘O ella o nosotros’, pues no, eso no pasó”. Con la cara en alto, es como Faisy cerró el delicado asunto, haciendo hincapié en que no hubo imposiciones de su parte y que su prioridad sigue siendo mantener el espíritu de unión y diversión que caracteriza el exitoso show.

Fuente: Agencia México