¿Quién gana hoy en 'Survivor México' el Duelo de Extinción? Eliminado del 20 de agosto

Ciudad de México.- A dos semanas de la gran final en Survivor México, los participantes se preparan para tratar de salvarse y permanecer una semana más, pero por desgracia, la eliminación es inevitable, y a través de los spoilers, ya se reveló quién será el ganador del Duelo de Extinción, siendo su oportunidad para no salir este miércoles 20 de agosto del 2025. Además, también se filtró quién sería el eliminado, el cual deberá de entregar su antorcha para que Carlos 'Warrior' Guerrero extinga su fuego.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se ponen en juego recompensas como la comida, pero sobre todo en el momento más importante de la semana, que es buscar su salvación, por lo que todos los participantes que están en competencia, elevan sus exigencias en el campo de competencia.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV declaró que la noche de este miércoles 20 de agosto, después de saber quién pudo colgarse el segundo Collar de Inmunidad Individual de la semana, para estar a salvo en el Consejo Tribal, y no ser enviado al Duelo de Extinción, ya se sabe quiénes irán a un Duelo de Extinción, y entre ellos se encuentra una vez más Janette Morales, a la cual quieren eliminar a como dé lugar.

Según los informes, en la deliberación para saber a quienes enviarían, dado al caos que generan o que consideran que no merecen obtener el primer lugar, optaron por enviar a Janette, la cual en las últimas semanas ha estado en riesgo de forma seguida, sin embargo, una vez más se dice que logrará salvarse y será Sergio Torres el que deberá de despedirse del resto de los integrantes.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa. Sin embargo, el canal de YouTube antes mencionado, en los últimos meses ha tenido una gran estadística de aciertos, por lo que para muchos es un hecho que Sergio será el eliminado.

Fuente: Tribuna del Yaqui