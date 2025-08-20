"Saldrá pronto": Padre de Kate del Castillo hace fuerte confesión de Julio César Chávez Jr

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Eric del Castillo, acaba de comparar el caso de vinculación al narco, que lleva actualmente el boxeador sinaloense, Julio César Chávez Jr., con el de su hija, Kate del Castillo, por lo que no ha dudado en asegurar que "saldrá pronto de prisión" y se demostrará que es un "buen muchacho", dejando a más de uno en shock al hacer una muy fuerte confesión de esta situación.

El pasado martes 19 de agosto, se confirmó que el hijo de Julio César Chávez se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, después de que Estados Unidos lo deportara a México, por la orden de arresto que había en su contra al ser vinculado con el crimen organizado, más específicamente con el cartel antes liderado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán, usando sus conocimientos de pelea para torturar a sus víctimas.

Como es de esperarse, al ser un caso tan mediático por ser hijo de 'La Leyenda del Box', y tener su propia exitosa carrera en el deporte, la información le ha dado la vuelta al mundo y ya hay muchos opinando al respecto, siendo en su mayoría en apoyo a los pugilistas, como Montserrat Oliver, que aunque no quiso hablar de inocencia o culpabilidad, dejó en claro que apoyará a la familia en lo más que se pueda y pidió a las autoridades hacer verdadera justicia. Ahora, Eric y su esposa, se suman a esta lista, y ellos creen en la inocencia del deportista.

El actor de melodramas como Soy Tu Dueña, en una entrevista para el programa Venga la Alegría, dejó en claro que no considera que sea verdad que Chávez Jr esté involucrado con el narcotráfico, destacando que él considera que va a salir muy pronto de la cárcel y le pidió a su familia que no pierdan la fe de ello: "Dio un mal paso, no creo que sea un mal muchacho, y desde luego estoy con su papá, Julio César, ya pasará el tiempo, se van a componer las cosas, ya verán, él como se porta bien, va a salir pronto".

Por otra parte, recordó la polémica de su hija Kate con su vinculación al exlider del Cartel de Sinaloa y el proceso legal que enfrentó por lo mismo, destacando que fue inocente: "Le deben una lana y se siguen peleando, tenemos licenciado, ella lo tiene". Por otro lado, Verónica Castillo, pidió al público no se crean todo porque las apariencias engañan, pero en caso de que sea algo 100 por ciento confirmado, que se permita la justicia legal, y le pide a los padres de Julio César Jr que se mantengan unidos como familia y no se alejen de Dios.

