"Se puso peligroso": Conductora de Televisa revela que acosador casi logra invadir su hogar

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Televisa de origen costarricense, Kary Ramos, recientemente brindó una entrevista en la que reveló que tuvo un acosador, que realmente la hizo sentir temor por su vida, debido a que este en una ocasión casi logra invadir su hogar, mientras que era de madrugada. La presentadora del programa Lo Tomas O Lo Dejas, señaló que "se puso peligroso" el hombre y tomó acciones legales.

Kary desde los ocho trabaja en su natal Costa Rica en certámenes de belleza, lo cual, la llevaron a ser Miss Costa Rica en el año del 2014, y aunque han pasado más de 10 años desde su coronación, hace poco reveló que ese momento de su vida aún la sigue de cerca, pues no solo se espera siga siendo una Miss, sino que los acosadores no la han dejado: "Más allá de todo lo bonito que representa ser reina de belleza, es una responsabilidad que no se acaba cuando entregas la corona. Siempre vas a seguir siendo Miss, aunque vengan 10 reinas más después de ti".

Ramos confesó que fue gracias a Maribel Guardia que llegó a México, afirmando que aunque no son amigas cercanas, al verla en los concursos de belleza y después desarrollarse como Miss, se le acercó a decirle que tenía un gran potencial para triunfar en la TV y por eso le aconsejó: "'No pierdas el tiempo, vente a México. Te va a ir muy bien', y no lo pensé. Justo a fin de la pandemia, cuando todo estaba reactivándose, llegué e hice casting en Telehit. Estuve casi 2 años en Qué News Telehit y también daba los ejercicios".

Pero, así como el venir a México le abrió las puertas a la fama con Qué News Telehit, también atrajo a un acosador que la hizo temer, pues de la nada en sus redes sociales comenzó a intensear con los comentarios y mensajes, cosa que ella vio normal por ser figura pública, hasta que tuvo que tomar medidas legales, fue "llegó a extremos peligrosos", que la hicieron pensar en que corría riesgo: "Él iba a mi casa en Costa Rica a tocar la puerta, a las actividades públicas que tenía y muchas veces tuvimos que retirarlo con ayuda de la policía. Llegó a tal punto que en 2022 dio con la dirección de mi casa en México".

Eran las 2 de la mañana y le dijo a los de seguridad que yo era su novia, que lo dejaran subir a mi departamento, porque estaba dormida y no le abría. Nunca he sido nada de él. Se volvió más peligroso de lo que pensé. Fue un proceso muy tedioso y me ayudó a entender muchas cosas que estaba haciendo mal en mis redes sociales y que no me hacían estar segura. Cambié muchas cosas para que no pase lo mismo y no aparezca otro como él. Aprendí a cuidarme", agregó.

Pese a este punto tan impactante para ella y que tomará la situación desde el lado de la ley, confesó que siguió por varios meses, tratando de que le respondiera e hiciera caso, hasta que en el 2023 finalmente se dio por vencido y la dejó en paz, por lo que ahora cuida y protege más su privacidad: "Desde que sucedió todo este tema del acosador, decidí dejar de publicar mucho de mi vida personal. Guardo muchas cosas para mí: familiares, pareja y de mis mejores amigos. Todo para no exponer a personas que no están en el medio. Entonces no me gusta decir si tengo o no pareja".

