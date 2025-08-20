Tiene incurable enfermedad: Actriz de Televisa, al borde la muerte por daño renal total

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Reconocida actriz de Televisa acaba de reaparecer en entrevista para TV Notas, en donde recordó la ocasión en que por daño renal total, pensó que no podría superarlo, y estuvo al borde de la muerte. Dicha histrionista se trata de la talentosa Sandra Ruiz, quien por desgracia vive desde hace más de 30 años con una enfermedad incurable, que daña el sistema inmune y ataca al propio cuerpo; el lupus.

Tras poco más de una década con participaciones esporádicas en La Rosa de Guadalupe, Sandra brindó una entrevista en la que habló sobre el hecho de que hace tres décadas fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, señalando que en 1997 pensó que no iba a sobrevivir al sufrir un ataque muy severo de esta enfermedad, que como secuela le dejó un daño renal severo y total, pero que Dios y sus médicos lo ayudaron.

Sandra declaró que la primera vez que sintió sus efectos, fue con terribles dolores articulares, que los describe tan fuertes que hasta causaban que no pudiera respirar bien, señalando que era un caso muy raro, pues en las noches se iba la mayor parte del dolor: "El lupus me atacó primero las articulaciones, con dolores muy fuertes en las manos. No podía respirar bien. En la noche se me quitaba. Era muy raro. Es una enfermedad inflamatoria. Tu sistema inmune ataca tus órganos vitales".

Ante esto, recordó que tomaba pastillas como si fuera comida, y que incluso con ello le dolían las mandíbulas, los brazos de una manera que no podía ni levantarlos, y al final, en el 2016, cuando le operaron la matriz, una nefróloga, que era parte de todo su equipo de doctores, le dijo que necesitaba un trasplante urgente si quería sobrevivir: "Estaba en fase terminal renal. Necesitaba trasplante de riñón para sobrevivir. Salí llorando. Mi hermana Maya me dijo que no me preocupara. Éramos compatibles y ella me donaría su riñón".

Sandra Ruiz. Internet

Cuando te dan la noticia es horrible. En Nutrición (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición) no hacen diálisis más que a los hospitalizados. No tenía seguro. Tenía gastos médicos, pero debido al lupus solo me cubrieron 2 años, por ser una enfermedad crónica", reveló.

Pese a los obstáculos para poder tener el tratamiento adecuado en lo que esperaba poder hacerse el trasplante, reveló que una amiga la ayudó para ir a un lugar, pero que dada su condición y lo fuerte que es el proceso de diálisis, el deterioro en su salud fue en picada: "Una amiga me consiguió un lugar para que las diálisis. De repente me hice muy débil. Tenía un color verdoso. Me dormía en todos lados. En aquel entonces, mi hijo tenía 13 años. Mi marido se mantiene a mi lado. Me conoció con lupus".

Sandra reconoció que estuvo con organización para recibir apoyo económico ya que en ese entonces necesitaba 200 mil pesos para un trasplante, el que por fortuna pudo hacerse a tiempo, gracias a su hermana le donó un riñón, asegurando que ella y su esposo fueron su mayor bendición: "Me sacaron una cita con un rotario (el ingeniero Holtz), que era el encargado del apoyo para los trasplantes de riñón. Él era trasplantado y tenía recursos. 'No te vas a hacer diálisis. Acaban mucho el cuerpo. Necesitas el trasplante lo antes posible’, me dijo".

Actualmente, después del éxito de la operación, vive tomando inmunosupresores y se cuida en alimentación, a los lugares que va y por supuesto, los trabajo que toma, recalcando que La Rosa de Guadalupe y Cómo Dice El Dicho, son perfectos para ella, ya que al ser unitarios no es tan demandante como una novela y le da el tiempo para descansar como debe.

Sandra y su hermana. Internet

