Top 3 Espectáculos: Jorge Hernández sufre caída en show, polémica con los Aguilar y Maribel Guardia habla de su nieto

Ciudad de México.- Si quieres mantenerte al día sobre lo más relevante en la farándula, el Top 3 Espectáculos de TRIBUNA es tu espacio ideal. Aquí te compartimos las noticias que están dando de qué hablar entre artistas y fans. Este miércoles 20 de agosto te traemos lo más importante.

Jorge Hernández se cae durante un show

El vocalista de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, sufrió una aparatosa caída en pleno concierto. A pesar del accidente, el cantante mostró su profesionalismo y continuó con la presentación, lo que fue aplaudido por el público.

Funan a Ángela y Pepe Aguilar

La familia Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán. Usuarios en redes sociales criticaron a Ángela y Pepe Aguilar por sus declaraciones en las que afirmaron ser "mexicoamericanos legales", calificando sus palabras como poco empáticas y fuera de lugar.

Maribel Guardia habla de su nieto

La actriz Maribel Guardia expresó su deseo de volver a ver a su nieto. También reveló que ha dejado de aportar económicamente a su manutención, decisión tomada a petición de la madre del menor.

