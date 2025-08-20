TOP3 ESPECTÁCULOS

Top 3 Espectáculos: Jorge Hernández sufre caída en show, polémica con los Aguilar y Maribel Guardia habla de su nieto

El Top 3 de Espectáculos te presenta lo más comentado del mundo del entretenimiento; entérate de lo que pasó en los escenarios, con las celebridades y en las redes sociales

Jorge Hernández se cae durante un showCréditos: Internet
Ciudad de México.- Si quieres mantenerte al día sobre lo más relevante en la farándula, el Top 3 Espectáculos de TRIBUNA es tu espacio ideal. Aquí te compartimos las noticias que están dando de qué hablar entre artistas y fans. Este miércoles 20 de agosto te traemos lo más importante. ¡No dejes de leer este espacio patrocinado por Econollantas!

  • Jorge Hernández se cae durante un show

El vocalista de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, sufrió una aparatosa caída en pleno concierto. A pesar del accidente, el cantante mostró su profesionalismo y continuó con la presentación, lo que fue aplaudido por el público.

  • Funan a Ángela y Pepe Aguilar

La familia Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán. Usuarios en redes sociales criticaron a Ángela y Pepe Aguilar por sus declaraciones en las que afirmaron ser "mexicoamericanos legales", calificando sus palabras como poco empáticas y fuera de lugar.

  • Maribel Guardia habla de su nieto

La actriz Maribel Guardia expresó su deseo de volver a ver a su nieto. También reveló que ha dejado de aportar económicamente a su manutención, decisión tomada a petición de la madre del menor.

