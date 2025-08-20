Tras una dura lucha contra el cáncer, muere 'el juez más amable del mundo' a los 88 años

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- A los 88 años de edad y tras una extenuante lucha contra el cáncer de páncreas, este miércoles 20 de agosto de 2025 perdió la vida Frank Caprio, conocido popularmente como 'el juez más amable del mundo' gracias a la empatía que mostraba durante la sala de audiencias. Alrededor de 40 años, Caprio atendió amablemente a las personas que llegaban al juzgado municipal principal de Rhode Island, Estados Unidos.

Su manera de conducirse por la vida y la manera en la que abordaba sus casos lo llevó a ser nacional e internacionalmente reconocido. Su labor judicial se transmitía en el programa de televisión Caught in Providence, producción que estuvo nominada en cuatro ocasiones al Emmy. Los videos de sus audiencias no solo lograron permear la pantalla chica, sino que llegaron a millones de personas a través de las diferentes redes sociales.

La noticia de su muerte se confirmó a través de un comunicado difundido en sus cuentas personales, en donde se compartió un emotivo mensaje para todas aquellas personas que alguna vez disfrutaron y se conmovieron con su labor. En el escrito también se destacan las virtudes que el juez demostró en sus diferentes facetas personales y profesionales.

Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente, el juez Caprio tocó la vida de millones a través de su trabajo en la sala y más allá. Su calidez, humor y bondad dejaron una marca imborrable en todos los que lo conocían".

Será recordado no sólo como un juez respetado, sino como un devoto marido, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró. En su honor, que cada uno nos esforzemos por traer un poco más de compasión al mundo, como lo hizo todos los días", se puede leer en la publicación.

Hace unos días, el exjuez jefe del Tribunal Municipal de Providence compartió un video en el que le pedía a sus seguidores orar por su salud, ya que había recaído en el hospital debido a la enfermedad que lo estaba aquejando en sus últimos días de vida. Con la frase "recuérdenme por favor", Caprio se dirigió a las millones de personas que alguna vez lo vieron dar muestras de humanidad desde su lugar en la corte.

Fuente: Tribuna del Yaqui