Tuvo depresión: Fallece primera actriz de Televisa y filtran sus últimos momentos en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una reconocida actriz mexicana, quien gozó de exclusividad en Televisa, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que salieron a la luz cómo fueron sus últimos momentos con vida, tras fallecer derivado de múltiples complicaciones de salud. Se trata de doña Silvia Pinal, quien en los próximos días cumplirá 9 meses de fallecida.

La tarde de ayer martes 19 de agosto su inseparable asistente, Efigenia Ramos, apareció en el programa Ventaneando dando una entrevista exclusiva en la que contó cómo fueron los momentos que marcaron el deterioro en la salud de la última diva del cine mexicano y como era de esperarse, no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas.

Al recordar el inicio de los problemas médicos, la cuidadora de doña Silvia explicó: "Los pulmones. Las neumonías que le empezaron a dar. Ahí empezó como que el declive". Enfermera de carrera, destacó que nunca imaginó que terminaría sirviéndole en esa faceta. "De hecho, tengo todas las bitácoras y todo lo que se le dio de medicamentos y todo", aseguró para negar que doña Silvia hubiera sido sobremedicada.

Ay, no, eso lo comentó una persona que ni siquiera entraba a la casa", agregó.

Asimismo, Efi recordó otra situación de salud que padecía la gran Pinal: "La caída y que se rompió la cadera. Ella todavía estuvo 4 años con el problema de la cadera. Ella se nos deprimía. Entonces teníamos que trabajar mucho en esa área, en levantarle el ánimo, en sacarla, en llevarla aquí, allá, porque le gustaba mucho salir", contó.

Efigenia Ramos lloró al recordar a su jefa, doña Silvia Pinal

Ramos también reveló un inesperado secreto sobre la herencia de la famosa: "Yo sabía de la existencia del testamento porque un día que fui a la notaría a hacer otro trámite de mi jefa, me dijo el notario: 'Oiga, dígale a doña Silvia que aquí está su testamento, que no ha venido por él'. O sea, y no fue nunca, yo se lo dije: 'Señora, tiene que ir por su testamento'. 'Sí, uno de estos días paso'", relató, asegurando que nunca acudió por el documento.

Además, Efigenia señaló que doña Silvia ya se había recuperado poco antes de morir, pero sufrió un percance que a la postre la dejó sin vida: "El día que la íbamos a sacar del hospital, ya la íbamos a sacar. Solo fue que en la madrugada broncoaspiró. Ese fue el detalle. Ya yo estaba en la casa buscándole ropa para ir a su alta del hospital. Y cuando me habla el doctor y me dice: ‘Pasó esto en la madrugada y también pasó en la mañana’. Y yo veo la situación muy difícil", explicó.

Finalmente, Efi contó que estuvo presente en el instante en que la actriz se despidió para siempre: "Sí, y nos quedamos Silvita, Stephanie, Iván, un amigo de Iván. Fue difícil, fue… Sabes que se va a ir, sabes que ya no va a estar. Es como si fuera la flama que se está apagando y tú quieres taparla para que no se apague. Así era, así fue ese día y toda la noche". Además, la asistente de Pinal recordó que para ella, doña Silvia fue más que solo su amiga:

La admiro y la seguiré admirando hasta que yo me reúna con ella. Es el amor que le tengo, muy fuerte, como una mamá. Para mí, como una mamá, porque siempre la veía así. Pero bueno, pasa", declaró con un nudo en la garganta.

Fuente: Tribuna del Yaqui y YouTube Ventaneando