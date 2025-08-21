Adrián Di Monte confirma que tiene 7 carpetas de investigación por violencia a Sandra Itzel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Adrián Di Monte, recientemente brindó una entrevista en la que confirmó que sí existen siete carpetas de investigación en su contra, y que en efecto, como se dijo en el pasado, son a bajo las acusaciones de violencia de género hacía su exesposa, la también actriz y cantante mexicana, Sandra Itzel, quien lo ha acusado varias veces de agredirla.

Hace un par de semanas, la abogada mexicana, Mariana Gutiérrez, en entrevista para el canal de YouTube del polémico presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, decidió romper el silencio e hizo unas muy graves acusaciones contra el actor de melodramas, afirmando que era peligroso y había siete carpetas de investigación en su contra: "Ese tipo es un agresor, un violentador social, le tiene mucho coraje a las mujeres, y quiero que sepas que tiene siete carpetas de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México, y eso te lo puedo decir formalmente".

Con respecto a de que sería acusado, la abogado le aclaró al presentador de Sale el Sol que en las carpetas salen acusaciones de violencia de género, agresiones físicas, amenazas y otra serie de violencias, recalcando que aunque el exparticipante de Reto 4 Elementos aún no enfrenta juicio, el tener 7 carpetas debería dar una idea de lo peligroso que es: "Violencia de género, unas por amenazas, otras por violencia. Están en investigación, ya verá el Ministerio Público si las judicializa, si lo someten a proceso o no, pero, ¿siete?".

Ahora, tras salir de La Casa de los Famosos México, al ser captado por la prensa, como el reportero Edén Dorantes, Adrián confirmó que sí existen las siete carpetas, pero dejó en claro que no se preocupa, porque se abren después de una denuncia, de la cual todos tienen derecho a hacerla: "Para responder la verdad yo me reí de todo, pero soy una persona muy seria y es el derecho de todo ciudadano en cualquier país de presentar quejas y presentar una denuncia por cualquier cosa que el ciudadano se sienta en su derecho de hacerla".

Cuando uno presenta una denuncia el Ministerio Público, claramente dice '¿Cuáles son tus pruebas?, armemos carpetas de investigación', de ahí a que eso proceda, a que se judicialice o haya pruebas suficientes, yo confió en las autoridades, y no hablo de eso porque para eso se dedican los abogados", agregó.

Ante esto, el actor de El Maleficio, declaró que él confía en sus abogados, y que está feliz al lado de su esposa, Nuja Amar, destacando que sabe bien que su ex solamente se ha movido con malas intenciones, pero sabe que no habrá pruebas para judicializarlas: "Hasta ahí yo sé y puedo decir de las carpetas, no soy abogado, se están encargando ellos, cada quién tiene derecho a expresarse, claramente se dañan con malas intenciones, estoy confiado en la justicia, en lo abogados, feliz con mi esposa".

Finalmente, señaló que en los últimos años se le ha atacado demasiado, pero que no piensa hablar mal de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy y de ninguna mujer, debido a que es un caballero y puede resistir esta situación: "Si ha atacado muchísimo estos dos años, si se ha creído esa parte de la historia porque nunca he salido a hablar y nunca hablaré, yo podría decir muchas cosas, pero nunca me van a escuchar hablar mal de nadie, mucho menos de una mujer".

