Alessandra Rosaldo sufre triste muerte y estrellas de Televisa se despiden con mensajes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Alessandra Rosaldo, recientemente empleó sus redes sociales para externar su sufrimiento por la más triste muerte que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida, al lado de su esposo, el actor y productor, Eugenio Derbez, por lo cual colegas de Televisa e internautas en su cuenta de Instagram le externaron su apoyo y despidieron a su ser amado.

Aunque muchos podrían decir que Aitana Derbez es la hija favorita de Eugenio, el propio actor y productor dejó en claro que su "niña" consentida siempre sería su hermosa perra, 'Fiona', la cual los acompañó a lo largo de todos sus años como pareja y después como una familia, siendo protagonista en sus viajes y en sus mejores momentos, siempre siendo sumamente mimada por el patriarca de los Derbez.

Por desgracia para la familia, y todos los amantes de los perros, no son eternos y el pasado 20 de agosto del año 2023, Alessandra y Eugenio enfrentaron uno de los momentos más tristes y dolorosos de su vida; la muerte de 'Fiona', después de más de una década siendo "la consentida de la casa". Hasta el momento, nadie de la familia reveló las causas, pero desde Eugenio hasta Aislinn Derbez, le rindieron un homenaje a 'Fiona' por sus años llenando de felicidad su hogar.

Alessandra con Aitana, Eugenio y Fiona. Instagram @alexrosaldo

Demostrando que 'Fiona' no era solo una perra o una mascota para ellos, sino un miembro muy amado de la familia, en su segundo aniversario luctuoso, Rosaldo compartió una serie de fotografías, en el que se puede ver a la vocalista de Sentidos Opuestos, mientras que pasa momentos al lado de 'Fiona', ya sea jugando en familia con Aitana y Eugenio o ellas dos abrazadas, además de un mensaje, en el que vuelve a agradecer el tiempo que estuvo a su lado.

Hoy se cumplen dos años de tu partida y aún se siente como si te hubieras ido ayer. Gracias por hacerte presente en estos últimos días y hacernos sentir que estás cerquita de nosotros. Te amamos @fionaderbez y nos haces mucha falta. #alwaysandforever", expresó.

Junto a este mensaje y la serie de tiernas fotografías familiares, la intérprete de Amor de Papel ha recibido en su red social una serie de mensajes de apoyo por parte de sus fieles seguidores que le externaron lo mucho que lamentan que pasara por este dolor, al igual que varios colegas de la empresa San Ángel, como lo fue Rebecca de Alba o José Gaviria, que le externó que fueron los mejores padres para 'Fiona'.

Alessandra recuerda a Fiona. Instagram @alexrosaldo

Fuente: Tribuna del Yaqui