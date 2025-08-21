¿Confirma su infidelidad? Actriz de Televisa se separa y hace triste confesión en 'SQP'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa mexicana, Yadhira Carrillo, recientemente decidió romper el silencio ante los rumores de su divorcio, y como nunca antes en entrevista para Siéntense Quién Pueda, ha hablado como nunca antes de su polémica separación con el abogado recién salido de prisión, Juan Collado, sorprendiendo a todos con una triste confesión sobre el tema, ¿acaso confirmó infidelidad?

Después de tantos dimes y diretes, con respecto a la supuesta separación entre la actriz de Barrera de Amor y el abogado, Carrillo confirmó su ruptura hace unas cuantas semanas en entrevista, donde declaró que lo hicieron en los mejores términos. Aunque la estrella de melodramas se niega a hablar mal o dar detalles de esta situación, mucho se ha dicho que esto fue a causa de que Collado se encuentra ilusionado con un nuevo amor, que sería una mujer brasileña mucho más joven.

Ante esta confirmación, la actriz de Los Hilos del Pasado, recientemente se sinceró sobre el tema de si le fue infiel o si ya tiene una nueva relación, dejando en claro que pase lo que pase, ella siempre estará para él, y que claro que le duele pensar que Collado puede llegar a amar a alguien más que no se ella, pero debe aprender a no ser egoísta y dejar que rehaga su vida si ese es su deseo: "Siempre, siempre, siempre, a lo mejor puede doler muchísimo saber a lo mejor que en algún momento ese corazón puede sentir cosas por otra persona y tú tienes que aprender a dejar de ser egoísta"

Con respecto a cuestiones de su vida personal, sino sigue o no con él, pese a que tendría una nueva relación, Carrillo dejó en claro que no se crea todo lo que se dice de ellos, y que no piensa dar declaraciones del tema, por qué es su vida personal y prefiere mantenerla en secreto: "Todo lo que puedan ver y leer, todo es mentira, o sea, la gente tiene que hacer escándalos. No le tenemos que decir nada porque es mi vida personal".

Finalmente, la actriz de El Privilegio de Amar, declaró que lo que pasa dentro de su casa nadie lo sabe, por lo que pide no se crean cuando se dan noticias o información de su vida privada, por más seguridad con lo que se diga, ya que en realidad no se sabe la verdad de su vida: "Sólo les quiero decir que no crean todas esas cosas porque les están tomando el pelo, porque nadie sabe lo que pasa de la pared de tu casa hacia adentro y adentro de tu corazón; a veces ni uno mismo sabe, ¡menos los de más!".

Fuente: Tribuna del Yaqui