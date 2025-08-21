"Está peor que nunca": Actriz de Televisa preocupa por su salud; exhibe su delicado estado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de su feliz matrimonio con Zacarías Melhem, y su experiencia como madre primeriza, la reconocida actriz de Televisa mexicana y presentadora, Ana Brenda Contreras, acaba de emplear sus redes sociales, para exhibir su delicado estado ante un padecimiento sin cura que enfrenta desde hace años. Al decir que su condición "está peor que nunca", la famosa ha despertado la preocupación por su salud.

A tres meses de haber recibido a su primogénita al lado de Zacarias, Ana Brenda ha decidido sincerarse con sus fans, que en medio de su felicidad hay un detalle que no la tiene del todo bien, pues confesó que su heat rash está peor que nunca en las últimas semanas. Dicha condición la padece desde hace varios años, la cual ocasiona que su piel se llene de manchas rojas, parecidas a las ronchas, pero sin dolor o comezón, que suelen salir debido a factores como el calor, la exposición al sol, el cansancio, el estrés e incluso algunos medicamentos o la actividad física intensa o por temas hormonales.

En esta ocasión, la protagonista de La Qué No Podía Amar, a través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en la que exhibe las manchas de su condición a lo largo de su cuello y pecho, confesando que aunque ya estaba bajo control, desde hace unas semanas todo cambió y le están saliendo con más frecuencia y le dura más tiempo: "Toda mi vida he lidiado con heat rash, unos años vuelven, otros desaparecen. No duelen, no son ronchas, solo manchas".

Ana Brenda feliz durante su embarazo. Internet

Contreras declaró que usualmente, al no tratarse de ronchas como tal, o de eczemas, su aparición era más en momentos de mucho estrés o el calor extremo, pero que se iban en menos de una hora, pero que ahora, tras el post parto de su primogénita, todo se ha descontrolado: "Ahora, después del parto están peor que nunca, ya salen cuando quieren, en la noche, en el día. Una amiga querida me dijo que es alergia a la stamina que produce el cuerpo o un desbalance hormonal".

Hasta el momento, sigue desconociendo por qué le pasa esto, pero en el pasado confesó que en su caso, las manchas rojas, han aparecido con mayor frecuencia, después de vivir un episodio de violencia en su vida, que la dejó bastante afectada de manera emocional, y que ahora con el nacimiento de su pequeña, podría estar relacionado, ante el desbalance de sus hormonas: "Noté que se me agravó después de una época de mucho estrés en mi vida y personas que no me hacían bien hace años. Quedé con PTSD (Trastorno de estrés postraumático) lo traté, pero después del embarazo ya ni siquiera tiene detonante, ahora es más hormonal".

Ana Brenda exhibe su condición. Instagram @anabreco

