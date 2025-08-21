Exasistente de Silvia Pinal revela detalles de la herencia y conflictos entre Guzmán y Laguna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La figura de Silvia Pinal, considerada la última gran diva del cine mexicano, sigue generando controversias tras su fallecimiento. En esta ocasión, su exasistente personal, Efigenia Ramos, quien la acompañó por más de tres décadas, rompió el silencio sobre la herencia de la actriz y los conflictos que involucran a Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna.

Ramos explicó que, tras la muerte de la actriz, tomó la decisión de elaborar un inventario con ayuda de un notario para proteger los objetos de valor de la residencia de Pinal en el Pedregal. "Desde el momento que se empezaron a perder cosas, yo pedí a un notario que me ayudara a hacer el inventario. Fue cuando hice el inventario de los abrigos, que eran 50, y después el inventario de la casa", relató en entrevista para Ventaneando.

Silvia Pinal/Créditos: Internet

La exasistente aseguró que hubo faltantes, entre ellos obras de arte. "El cuadro que vendieron, parece que otro cuadro que no identifico, pero no sé si ya lo encontraron. Luis Enrique hizo la transacción, pero casualmente ese cuadro era para él", señaló. Sobre las joyas, prefirió no dar detalles, pues aún existen procesos legales abiertos por un presunto saqueo previo al deceso de Pinal.

Ramos también habló sobre las acusaciones que han rodeado a Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán. Recordó que, durante el conflicto por la paternidad de su hijo, ella le brindó apoyo, aunque aclaró que el dinero que le entregaba provenía de su propio bolsillo y no del de Silvia Pinal. "Ella dice que se lo daba del dinero de mi jefa. Eso no es cierto. Se lo daba de mi dinero. Y todo lo que yo le compraba al niño era de mi dinero", afirmó. Respecto a la polémica por el embarazo de Laguna, comentó: "Supimos la verdad desde el momento en que le hicieron la prueba. Yo preferiría ni hablar de ella porque no me interesa".

La lealtad de Efigenia Ramos hacia la actriz no pasó desapercibida. Silvia Pinal la incluyó en su testamento, algo que Ramos recuerda con emoción. "Desde 2004 yo fui una de las elegidas. Me llena mucho, porque siempre quise complacerla y hacer las cosas muy bien para que ella estuviera feliz", declaró conmovida. Además, señaló que recibió un finiquito tras concluir sus labores y que se siente en paz con ello. "No me arrepiento, porque lo que viví con mi jefa no lo hubiera vivido nunca con nadie y en ningún lugar", destacó.

Finalmente, Ramos reveló los bienes que le fueron heredados: "Un porcentaje de las cosas de la casa, del menaje. Si no se venden, me los darán en especie y yo los venderé. Me dejó dos abrigos, esos me los dieron las muchachas". Con estas palabras, la exasistente cerró su testimonio, resaltando que su vida al lado de Silvia Pinal estuvo marcada por la fidelidad, la honestidad y un profundo agradecimiento hacia la gran estrella del cine mexicano.