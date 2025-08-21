Filtran FOTO del funeral de Ernesto Barajas; así despiden al cantante tras ser asesinado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La periodista Claudia Peralta, especializada en temas de la farándula, compartió una foto sobre el presunto funeral de Ernesto Barajas, vocalista y músico de la agrupación musical Enigma Norteño, quien fue asesinado por un grupo armado el pasado martes 19 de agosto cuando se encontraba en una pensión de automóviles ubicada en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Hace unas horas, la comunicadora publicó la imagen de los servicios funerarios del reconocido artista, los cuales supuestamente se estarían llevando a cabo en una funeraria de Guadalajara, Jalisco. Como era de esperarse, la imagen se volvió viral rápidamente y muchos usuarios aprovecharon el momento para externar sus condolencias y diversas muestras de apoyo para la familia del fallecido cantante de 38 años de edad.

Un féretro oscuro resguarda el cuerpo del líder de Enigma Norteño rodeado de arreglos florales blancos de su esposa e hijos, su agrupación, familiares y amigos y una foto grande de Ernesto en el escenario".

Sin lugar a dudas la familia Barajas Sillas está viviendo momentos muy tristes y desoladores, además que debió esperar alrededor de 24 horas para que la autoridad correspondiente les entregara los restos de Ernesto y poderse despedir de él", se puede leer en la publicación realizada por la periodista en su cuenta de Instagram.

Filtran foto del funeral de Ernesto Barajas.

En la fotografía en cuestión se aprecia el féretro que resguarda los restos del intérprete de temas como Amor de Cuatro Paredes, La Charla, Chavo Félix, El Chicken Little y Los Lujos del R, entre otros. Alrededor también se encuentran diferentes arreglos florales de familiares y amigos cercanos a su familia. Además también se puede ver un tripie con una foto de Ernesto Barajas.

Finalmente, Claudia Peralta anunció que de forma extraoficial se reveló que los restos del sinaloense van a descansar en un panteón de Guadalajara. La reportera también identificó a la otra víctima mortal del atentado como 'Chema' Quintero, quien según datos proporcionados por la Fiscalía de Jalisco, era compadre de Barajas y también parte de su equipo de trabajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui