Gala Montes exigiría despido de 'La Barby' Juárez; así responde la exestrella de Televisa

Ciudad de México.- La polémica actriz y cantante mexicana, Gala Montes, está siendo acusada de ser "una feminista de papel", debido a que recientemente afirmaron que exigiría el despido de la famosa boxeadora, Mariana 'La Barby' Juárez, del evento deportivo, Supernova Striker Orígenes, debido a comentarios sobre su relación con su madre. La exestrella de Televisa no se quedó callada y le dio una contundente respuesta.

Fue hace un par de horas que Kadri Paparazzi aseguró que Montes puso como condición el que 'La Barby' la entrenara para su pelea en el mencionado evento, pero que cuando la excompañera de Sergio Mayer fue cuestionada sobre la golpiza de la actriz a su madre, Crista Montes, la peleadora profesional reprobó tal acto y aseguró que los padres deben de amarse y respetarse si importar nada: "Empiezan a querer entrenar y resulta que, al otro día, alguien la entrevista, a la 'Barbie Juárez' y le preguntan que qué opina de que Gala Montes le había pegado a su mamá. La libre expresión y dijo que los papás son sagrados".

Las declaraciones llegaron a los oídos de la actriz de El Señor de los Cielos, y de inmediato se puso en contacto con los organizadores para que la despidieran: "Más tardo en que sucediera eso, en que Gala hiciera un desmadre y pidiera que corrieran a la 'Barby Juárez', ¿qué crees que pasó? La corrieron". Pero, al parecer, Alana Flores al saber esto, decidió recontratarla para ser ella quién la entrene: "Pasó una semana y después le llama Alana (y le dice): 'Yo quiero que me entrenes tú', con mucha humildad. Sin andar levantando banderas que ni siquiera le corresponden. Esto sucedió antes de la pelea".

Cabe mencionar que en redes sociales hay una entrevista de la exhabitante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, en la que confirma que la intérprete de Más Bonita Qué El Mar se enojó con ella y hasta le mandó mensaje de queja, pero que ella la puso en su lugar con calma, afirmando que para ella es solo "una niña" y no piensa que sea mala: "Ya después me escribió: 'oye, ¿crees que estuvo bien (decir eso)'. Le dije: '¿dije algo malo? No dije nada malo'. Ya no me volvió a contestar. Cuando me vio en la presentación de las peleas, como si nada…Creo que fue lo mejor. Es una niña".

Finalmente, la excolaboradora del programa Hoy, señaló que considera que Montes hizo un buen trabajo sobre el ring pese a no ser profesional, pero que a ella ya no le interesa tener relación alguna con la actriz de La Mexicana y El Güero, que prefiere mantener las cosas como quedaron: "Lo que te puedo decir es que está chava y no sabe. Esperemos que esté mucho mejor y se dé cuenta que todos los trabajos valen. No éramos amigas".

Fuente: Tribuna del Yaqui