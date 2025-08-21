Horóscopos Mhoni Vidente HOY jueves 21 de agosto de 2025: Predicciones signo por signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astróloga más seguida en México, Mhoni Vidente, comparte el horóscopo de hoy, jueves 21 de agosto de 2025. Los horóscopos de Mhoni Vidente llegan en un momento clave, cuando el movimiento de la Luna y la influencia de Mercurio traen consigo cambios importantes en el amor, las finanzas y la energía personal. Algunos signos deberán aprovechar este día para tomar decisiones que cambiarán el rumbo de su semana, mientras que otros tendrán que ser pacientes. ¡Aquí los mensajes delos astros!

Horóscopos de HOY jueves 21 de agosto de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero y más

Si quieres saber qué te espera en la salud, el trabajo y las relaciones, revisa aquí el mensaje especial de los astros para tu signo zodiacal.

Aries

La energía de este día te impulsa a cerrar ciclos pendientes en el trabajo. Un proyecto que parecía detenido por fin comienza a tomar forma. En lo personal, es momento de hablar claro con alguien cercano.

Tauro

La estabilidad llega en temas económicos, pero deberás cuidar los gastos pequeños que se acumulan. Una llamada inesperada puede traerte noticias que cambien tus planes para el fin de semana.

Géminis

La comunicación será tu mejor herramienta hoy. Evita malentendidos y habla con franqueza. Una persona del pasado podría reaparecer, generando dudas en lo sentimental.

Cáncer

Tendrás un día cargado de intuición, ideal para tomar decisiones importantes. En lo laboral, es buen momento para pedir apoyo o presentar nuevas ideas. En lo emocional, evita tomar todo de manera personal.

Leo

La suerte se inclina hacia las finanzas, pero deberás estar alerta con trámites o documentos que requieren tu atención. En el amor, una conversación pendiente puede aclarar malentendidos.

Virgo

Se avecina un día de movimiento en el trabajo, donde tu esfuerzo será reconocido. Procura cuidar tu alimentación y descansar mejor para evitar desgaste físico.

Libra

Tu capacidad de negociación será clave para resolver un conflicto. Una propuesta inesperada podría abrirte la puerta a un nuevo proyecto. En lo sentimental, es momento de fortalecer la confianza.

Escorpio

Tu intuición te permitirá descubrir quién realmente está de tu lado. Buen día para resolver trámites o gestiones que tenías postergadas. En lo personal, evita caer en celos o suposiciones.

Sagitario

El optimismo te ayudará a superar obstáculos, pero no ignores las señales de tu cuerpo: cuida la salud. Una sorpresa agradable podría llegar de alguien que estimas.

Capricornio

Tu disciplina dará resultados en el trabajo y recibirás reconocimiento por tu esfuerzo. En lo sentimental, es hora de dar un paso más y comprometerte con esa persona especial.

Acuario

La creatividad estará a tu favor, aprovecha para dar un giro diferente a tus actividades. En el amor, es posible que surja una reconciliación inesperada.

Piscis

Tu sensibilidad te permitirá ayudar a alguien cercano que lo necesita. La suerte en lo económico mejora poco a poco, aunque debes evitar gastos innecesarios.

Fuente: Tribuna