Infarto mata a querida actriz de Televisa y filtran oscuro secreto que se llevó a la tumba

Ciudad de México.- Una querida protagonista de novelas, quien saltó a la fama en Televisa y que falleció víctima de un infarto fulminante en 2005, de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa ya que sacaron a la luz un oscuro secreto que se llevó a la tumba. Se trata de Mariana Levy, pues a dos décadas de que falleciera, su nombre apareció en una fuerte controversia debido a que filtraron el infierno que vivió con su exesposo, Ariel López Padilla.

La delicada acusación salió a la luz luego de que el propio Padilla ventilara que la madre de su hija María Levy mantenía económicamente a varios de sus familiares y los acusó de haberse aprovechado de ella. Después de enterarse de esta situación, Coco Levy salió a defenderse y hasta destapó los episodios de abuso que habría vivido su hermana durante su relación con el actor y bailarín.

Como se sabe, la actriz de los melodramas La Pícara Soñadora y Caminos Cruzados mantuvieron una relación a inicios de la década de 1990. Contrajeron matrimonio en 1994 y de esa unión nació María en el mismo año. Sin embargo, el vínculo terminó poco tiempo después en medio de diferencias y, según lo expresado por Coco, situaciones dolorosas que la propia Mariana le habría confiado antes de morir, en abril del 2005, cuando tuvo un infarto fulminante cuando pensó que sufriría un asalto a mano armada en CDMX.

Coco aceptó dar una entrevista al programa Ventaneando para ventilar los duros momentos que vivió Levy con su Ariel: "Mi hermana tenía 39 años y nos contó las situaciones de violencia después de que ocurrieron. Ella no permitió que nadie de nosotros se metiera, más bien ella solucionó las cosas como siempre lo hacía, y hay cosas que supimos que no son contables", declaró sin entrar en detalles.

Gracias a Dios tuve la prudencia de no hacer ninguna estupidez, de no tomar ninguna acción de ningún tipo que no lo merecía, no me correspondía", añadió.

Mariana Levy habría sido violentada por Ariel López Padilla

El productor enfatizó que la actriz siempre enfrentó este difícil momento sola y dijo que su familia se enteró una vez que ya se había divorciado: "Mariana ya nos contó el problema cuando estaba más que solucionado. Parece ser que, a este compañero de trabajo, a este señor Ariel, le dolió mucho y le pesa mucho. Mi pregunta sería: '¿Por qué te pesa mucho si no es cierto?'. A mí me puede acusar de lo que quiera, no tiene ningún poder".

Además, el hijo de Talina Fernández reiteró que su testimonio proviene directamente de lo que Mariana le comunicó: "Yo sé lo que me contó mi hermana. Mi hermana, mi hermano, mi madre, son una familia, y fueron una familia que nunca decía mentiras. No, no tengo ninguna necesidad de hacerle daño, no tengo ninguna necesidad de cobrarle nada, no tiene ninguna trascendencia lo que diga y grite y se enoje, etcétera". Finalmente, Coco confesó que no le guarda rencor hacia el padre de su sobrina:

No, hombre, ya no tengo ni tiempo, ni edad, ni físico, ni nada para guardarle rencor a nadie".

Fuente: Tribuna del Yaqui