Julio César Chávez Jr mete amparo: Denuncia violación de derechos, privación e incomunicación

Hermosillo, Sonora.- El polémico boxeador mexicano, Julio César Chávez Carrasco, mejor conocido como Julio César Chávez Jr., promovió un juicio de amparo indirecto el 19 de agosto de 2025, apenas un día después de haber sido ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, en Hermosillo, Sonora. El recurso fue presentado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Sonora, bajo el expediente 1546/25, con el objetivo de suspender los efectos de su reclusión mientras se desarrolla el proceso penal en su contra, denunciando violación a sus derechos.

La defensa del excampeón mundial de boxeo sostiene que su detención se llevó a cabo en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales, incluyendo la incomunicación y la falta de acceso inmediato a asistencia legal. El amparo podría abrir un camino paralelo para cuestionar las condiciones de su encarcelamiento y solicitar medidas cautelares que garanticen su seguridad e integridad.

Chávez Jr. fue deportado desde Estados Unidos el 18 de agosto de 2025 y entregado a autoridades mexicanas en la garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora. Posteriormente, fue trasladado bajo fuerte custodia al Cefereso 11 en Hermosillo, donde permanece en prisión preventiva justificada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala por delitos relacionados con delincuencia organizada con fines de tráfico y fabricación de armas, municiones y explosivos.

La orden de arresto fue emitida en enero de 2023, aunque las investigaciones se iniciaron en 2019, cuando autoridades estadounidenses identificaron una célula de tráfico de armas en Nogales, Arizona, presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas afirman que Chávez Jr. tenía conexiones con 'Los Chapitos', hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y con operadores como 'El Nini', jefe de seguridad del cártel. Testimonios y reportes de inteligencia lo señalan como partícipe en actos de violencia y tortura contra adversarios del grupo criminal, aprovechando su preparación física como boxeador.

Chávez Jr. fue detenido el 2 de julio de 2025 en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cumpliendo una orden de aprehensión emitida por México. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo clasificó como una amenaza grave para la seguridad pública y vinculado al Cártel de Sinaloa.

Durante su estancia en EE.UU., intentó obtener la residencia permanente mediante su matrimonio con Frida Muñoz Román, ciudadana estadounidense y viuda de Édgar Guzmán López, hijo del 'Chapo' Guzmán. Sin embargo, inconsistencias en su solicitud migratoria y sus antecedentes penales, incluyendo posesión ilegal de armas en 2024, aceleraron su deportación. Tras su ingreso al penal, Chávez Jr. fue presentado ante el juez Enrique Hernández del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo.

En la audiencia inicial, que duró más de cuatro horas, se dictó prisión preventiva oficiosa. La defensa solicitó duplicar el término constitucional, lo que pospuso la definición de su situación jurídica hasta el sábado 23 de agosto. Actualmente, Chávez Jr. continúa recluido en el Cefereso 11, bajo estrictas medidas de seguridad. Su audiencia de vinculación a proceso será determinante para establecer si enfrentará juicio formal y si podrá llevarlo en libertad o bajo custodia.

Julio César Chávez Jr., nacido en Culiacán, Sinaloa, es hijo del legendario boxeador Julio César Chávez. Está casado desde 2018 con Frida Muñoz Román, con quien tiene al menos una hija. Frida fue pareja de Édgar Guzmán López, hijo del 'Chapo', lo que ha generado especulaciones sobre posibles lazos familiares con el Cártel de Sinaloa. En entrevistas previas, Chávez Jr. ha reconocido conocer a Ovidio Guzmán, alias 'El Ratón', y ha declarado que le tiene afecto aunque no se ven con frecuencia. Su padre también ha admitido haber sido amigo de varios capos del narcotráfico, aunque insiste en que nunca participó en actividades ilícitas.

La vida personal de Chávez Jr. ha estado marcada por controversias. En los últimos años, ha enfrentado problemas de adicción, episodios de violencia doméstica y conflictos con su esposa. Julio César Chávez padre ha declarado públicamente que su hijo ha humillado y ofendido a Frida Muñoz durante crisis relacionadas con el consumo de sustancias. El excampeón también ha sido internado en clínicas de rehabilitación y ha protagonizado escándalos mediáticos por su conducta errática. Su padre ha pedido respeto a la privacidad familiar y ha reiterado su confianza en que la verdad saldrá a la luz.

