"Me alborota la hormona": Andrea Legarreta y actor de Televisa ¿confirman romance en 'Hoy'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Andrea Legarreta, recientemente causó un gran furor en Televisa, después de que afirmara que el famoso galán de melodramas venezolano, Emmanuel Palomares, con lo guapo que era además de alterar su memoria también le "alborota la hormona", quien por su parte le mandó coqueto mensaje, ¿acaso han confirmado romance en el programa Hoy?

En la primera semana de festejo del matutino, producido por Andrea Rodríguez Doria, por los 27 años del programa al aire, se recordó el momento en el que Legarreta y Palomares bailaron y cantaron muy abrazaditos en la dinámica 'Canta la Palabra' en el 2020, haciendo que la actriz confesara sentirse nerviosa por lo guapo que es. Ahora, un par de semanas después de esto, reporteros del programa captaron a Emmanuel, y le cuestionaron de esta situación.

Cuando pasaron la entrevista, Arath de la Torre quiso darle un poco de misterio sobre a que Andrea le mandaría un saludo especial, pero de inmediato, Legarreta y Andrea Escalona señalaron que era para la presentadora de 54 años. El actor de Los Hilos del Pasado, tras su regreso de Italia, fue captado por los reporteros, y al recordarle ese momento junto a su colega, este declaró que le encantaría regresar a Hoy solamente para recrear una vez más ese momento: "Yo estoy de acuerdo Andrea, yo creo que sí debería de hablar con la producción, para volver a ir allá, y cantar y bailar, y volver a recordar esos viejos tiempo".

Una vez que se volvieron a enlazar en vivo con la exesposa de Erik Rubín, sus compañero comenzaron a hacerle carrilla, y le preguntaran a la actriz de Vaselina que pensaba de lo que dijo Palomares sobre volver al programa para verla, bromeó con que le "alborota la hormona", y agregó que ya deberían de ponerle fecha: "Pienso, ya ni pienso, o sea, pienso luego existo. Pienso que de ser cuándo sería... Ahora, bien, de revivir yo no reviví ese momento, fue producción, y me alborotó la memoria, y la hormona también".

Finalmente, Paul Stanley bromeó con que no lo suban a la silla de toques, y cuando Andrea dijo que ya no más toques le respondió entre risas que "el toque va a ser tuyo". Pero, antes de terminar con el tema, la actriz de doblaje de Mi Villano Favorito, destacó que no pueden culparla por querer a Emmanuel, cuando es un ser tan amado por su forma de ser tan maravillosa: "Es un ser que le gusta a todos y a todas, de todas las edades, de todas las generaciones, de todos los gustos, de todos, de todes, entonces siempre se va a agradecer su presencia en este mundo".

Fuente: Tribuna del Yaqui