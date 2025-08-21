Millie Bobby Brown es mamá: La actriz de 'Stranger Things' anuncia la llegada de su bebé

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La joven actriz y modelo británica, Millie Bobby Brown, acaba de sorprender a sus millones de seguidores en redes sociales, al haberse convertido en madre a sus tan solo 21 años de edad, al lado de su famoso esposo, el también modelo e histrión, Jake Bongiovi. Fue mediante su cuenta de Instagram que la protagonista de Stranger Thing con un tierno mensaje anunció la llegada de su bebé.

Desde que era tan solo una pequeña niña, Millie ha sobresalido en el mundo de la actuación con participaciones en Modern Family, protagónicos en Stranger Things, hasta la actualidad con Enola Holmes y con Damsel, por lo que es una de las muchas celebridades que crecieron ante el ojo público, siendo testigos de cada fase en la vida que ha enfrenado, como el convertirse en una señorita, esposa, y ahora, madre.

En el 2024, tras meses de espera, se dio el sí acepto ante el altar con el hijo de la leyenda viviente del rock, Jon Bon Jovi, en una íntima ceremonia. Pero, a un par de meses de celebrar su primer aniversario como marido y mujer, Jake y Millie han sorprendido a sus millones de seguidores en redes sociales, debido a que en sus respectivas cuentas de Instagram, han confesado que se convirtieron en padres de una niña.

La actriz de Estado Eléctrico, compartió una fotografía con el fondo en un rosado pastel con un árbol y un breve comunicado, en el cual, confesó que ella y su esposo decidieron adoptar a una pequeña niña, que oficialmente les ha sido entregada tras cumplir con todos los trámites y requisitos: "Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce niñita, a través de la adopción. Estamos muy emocionados de embarcarnos en este hermoso capítulo de nuestra paternidad, en paz y privacidad", escribió.

Y ahora somos 3. Con amor, Millie y Jake Bongiovi", agregó.

Hasta el momento se desconoce si la pequeña tiene meses o años, pero se espera que muy pronto se brinde más información de la familia recién formada, así como el nombre que habrían elegido para su primogénita. Cabe mencionar, que el intérprete de Bed Of Roses no se ha pronunciado sobre la llegada de su nieta, pero también se espera que pronto de algunas declaraciones o comparta alguna imagen familiar.

