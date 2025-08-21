Muere Xava Drago, vocalista de Coda, tras ser desahuciado de cáncer de estómago a los 54

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente el grupo musical Coda, acaban de informar en un comunicado que su vocalista, Xava Drago, a sus 54 años de edad murió de cáncer de estómago, dejando a todo el mundo de la música devastado, pero dejando un legado que lo mantendrá vivo por siempre. El cantante hace apenas un par de semanas reveló que fue desahuciado por la terrible enfermedad, mostrando su amor por la vida, aceptando su destino de la mejor manera.

En el año del 2024, el intérprete de Aún Te Amo, confesó que había sido diagnosticado con cáncer de estómago, afirmando que iba a luchar hasta el final para salir de esto, por lo cual, se sometió a una gastrectomía radical y, posteriormente, a ciclos de quimioterapia. En marzo del 2025, después de casi un año de su batalla, reveló que todo rindió frutos y que venció la terrible enfermedad, quedando libre de cáncer.

Pero por desgracia, solo un par de meses después, los médicos le dieron la terrible noticia de que había regresado la enfermedad, pero ahora de una manera mucho más agresiva que la primera, por lo que su tratamiento fue más agresivo, hasta que el 10 de agosto del año en curso, anunció que sus médicos le informaron que no había nada que hacer, que estaba desahuciado, y en poco tiempo perdería la vida.

Ahora, este jueves 21 de agosto, el grupo Coda informaron con una profunda tristeza que Salvador Aguilar, mejor conocido como Xava Drago, falleció a sus 54 años de edad, solo un par de semanas de ser desahuciado, y externaron su dolor por la situación, enviando a la familia del cantante todo su amor: "Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes".

Finalmente, decidieron enviarle un

Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin

