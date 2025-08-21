Nana Calistar: Horóscopos para HOY viernes 22 de AGOSTO de 2025; esto te depara el destino

Ciudad de México.- Este viernes 22 de agosto de 2025 el universo tiene un mensaje especial para ti y tienes que saber lo que te deparan los astros para hoy. La poderosa vidente Nana Calistar tiene una predicción especial para ti y TRIBUNA hace una recopilación para ti; ve lo que le depara a tu signo del zodiaco en el amor, trabajo y dinero. Aquí te contamos lo que el destino ha deparado para los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
- Aries
Cuidado con las noches de pasión con amistades, porque podrías terminar enamorado de donde no deberías. Si ya tienes pareja, la desconfianza podría ser tu peor enemigo, porque recuerda que si no hay confianza, no hay nada.
- Tauro
Cuidado con esas amistades que nomás tiran veneno, esas que nomás andan viendo a quién meten en problemas. Tienes que aprender quiénes suman y quiénes restan, aunque dejar a esas personas de lado no te gusta.
- Géminis
No vivas en el pasado, ni en lo que pudo ser; tienes que aprender a disfrutar el hoy, porque eso es lo único que tienes. Hay que poner más atención a la salud.
- Cáncer
Es hora de empezar de cero. Deja que la vida acomode las piezas y que solo entren en tu camino las personas que te hacen bien. Tienes que dejar de lado a quien nomás te amarga la existencia. Vienen mejoras en tu economía, pero no es momento de gastar dinero como si fueras el más rico de todos.
- Leo
Hay una amistad que va a necesitar de tu ayuda y no deberías darle la espalda. Pero ojo, no descuides tus metas ni tus sueños, porque lo que no trabajes ahora se te puede ir muy rápido.
- Virgo
Nuevos amores andan tocando tu puerta y van a llegar desde tierras muy lejanas, posiblemente por redes sociales. No te emociones ni te andes con cuentos de volada, porque no todo lo que brilla es oro. También se va a acercar una amistad que te moverá el tapete y te hará ver la vida con otros ojos.
- Libra
Estás en un buen momento y eso significa que es hora de materializar tus sueños. No debes andar perdiendo tiempo con gente que no vale la pena. Enfócate en ti y ponte a trabajar.
- Escorpio
Ay, mi Escorpio. Siempre andas tropezando con la misma piedra. Es momento de que aprendas de tus errores, sacúdete todas las malas vibras y levántate con más fuerza que antes. Se vienen movimientos muy fuertes, así que hay que poner atención.
- Sagitario
A veces tu pareja no es tan expresiva como tú. Le andas exigiendo muchas demostraciones de amor y, a veces, el cariño también se interpreta con silencio. Cuida tus cambios de humor porque no te andas soportando ni tú solo.
- Capricornio
Mucho cuidado con los amores de una noche, porque te enganchas bien rápido y terminas llorando por quienes no valen la pena. Hay que cuidar ese cuerpo porque podrías terminar en el hospital.
- Acuario
Van a venir días medios grises que te van a arrugar la cara más de lo normal, pero llega una noticia que no te va a caer nada bien. Pero, como dicen las abuelas, no hay nada malo que por bien no venga. Después vas a entender las cosas.
- Piscis
Se vienen mejoras bien importantes en cuestiones económicas. Te van a caer unos dineritos que, de plano, ya dabas por perdidos... Además, en los juegos de azar no andas nada mal. Tus números son el 12, el 35 y el 89.
Fuente: Tribuna del Yaqui