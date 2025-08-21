Nicki Nicole la ex de Peso Pluma, y Lamine Yamal sorprenden con nueva aparición en España

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se ocultan. Después de disfrutar de una escapada romántica en Mónaco, la cantante argentina y el joven talentazo del FC Barcelona fueron captados en el aeropuerto privado de Barcelona, donde se mostraron relajados pese a la presencia de paparazzi. Con sonrisas discretas, ambos siguieron su camino sin dar declaraciones a la prensa.

En las últimas horas, la pareja acaparó la atención en redes sociales y medios de comunicación tras la difusión de un video que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se le observa paseando por Mónaco acompañados de amigos y colaboradores. Cabe recordar que, días antes, un periodista español ya había anticipado el viaje al analizar las coincidencias en las publicaciones de Instagram de la artista y el futbolista.

El inicio de los rumores/Créditos: Internet

Desde hace semanas, Nicki Nicole ha sido vista de manera constante en Barcelona, ciudad de la que Yamal aprovecha sus ratos libres para compartir con ella. El pasado domingo, después de su entrenamiento con el club catalán, el jugador organizó un vuelo privado para encontrarse con la intérprete. La visita terminó con el regreso de ambos a España, donde fueron fotografiados al descender de la aeronave: Ella vestía un conjunto cómodo en tonos obscuros, mientras que el optó por un look relajado con camisa blanca, bermudas marrones y accesorios deportivos.

Una relación cada vez más cercana/Créditos: Internet

Las especulaciones sobre un romance comenzaron a mediados de julio, cuando se dio a conocer que Nicki Nicole habría asistido al cumpleaños del joven delantero. Aunque la reunión fue íntima, la presencia de la cantante llamó la atención, sobre todo por la cercanía que mostraron en fotografías y videos filtrados. Poco después, volvieron a coincidir en un boliche y en el estadio del FC Barcelona, lo que alimentó aún más los rumores.

La aparición de la intérprete junto a Bizarrap en el 'Camp Nou' también generó comentarios, especialmente después de que el presidente del club, Joan Laporta, les diera la bienvenida oficial y les obsequiara camisetas personalizadas. Una vez concluido el encuentro, varios asistentes aseguraron haber visto a Nicki y Lamine abandonar el recinto en el mismo vehículo, momento que fue registrado por un aficionado.

A pesar de las crecientes evidencias de su cercanía, Nicki Nicole no se ha pronunciado respecto a los señalamientos que la vinculan sentimentalmente con Lamine Yamal. La artista se mantiene enfocada en sus proyectos musicales, mientras que el futbolista continúa con su intensa agenda deportiva en el FC Barcelona.

Fuente: Tribuna/Agencia México