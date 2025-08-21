¿Quién gana HOY en 'Survivor México' el Collar de Inmunidad Individual? Avance 21 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tan solo un día de la noche de extinción, en Survivor México los integrantes de la gran fusión deberán de pelear quedar fuera del peligro y ganar el Collar de Inmunidad Individual, y gracias a los spoilers ya se sabe quiénes se llevarán el tan anhelado triunfo de la noche, este jueves 21 de agosto del 2025. Además de que se filtró las polémicas que podrían verse en el nuevo episodio.

La competencia en el reality de supervivencia de TV Azteca siempre es intensa y sus participantes están en una exigencia constante, en especial cuando se pone en juego recompensas como la comida, comodidades y demás. Sin embargo, con la gran fusión ya no solo los viernes son vitales, sino cada día, por lo que la competencia se volvió algo más personal e intenso, ya que sus triunfos definen su permanencia, por lo que es normal ver como es que cada participante se exigen más de la cuenta.

En esta ocasión, el canal de YouTube de Proyecto TV declaró que la noche de este jueves 21 de agosto, los integrantes de dicho proyecto se verán en medio de una intensa pelea para buscar la inmunidad, pues se está a solo un par de semanas de la gran final, y con la eliminación de Janette Morales y la inmunidad que ya tienen varios de sus participantes, es de vital importancia el colgarse el último collar que habrá en juego este semana.

Ante esto, mencionó que debido a que en los últimos días en la competencia han sobresalido dos personalidades, se cree que en realidad sea Kenta Sakurai, el que van a colgarse el collar de inmunidad, después de varios enfrentamientos entre el resto de los participantes restantes. Cabe mencionar que la cuenta de YouTube afirma que aún no hay nada 100 por ciento confirmado, pero es lo más seguro, por las alianzas que estuvo concretando.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa. Sin embargo, el canal de YouTube antes mencionado, en los últimos meses ha tenido una gran estadística de aciertos, por lo que para muchos es un hecho que Kenta permanecerá una semana más.

Fuente: Tribuna del Yaqui