Un mes para el estreno de 'Frankenstein' de Guillermo del Toro; esta es la fecha exacta

Ciudad de México.- El monstruo predilecto del aclamado director Guillermo del Toro llegará en los próximos meses a las pantallas grandes y chicas. La cinta Frankenstein, esperada por muchos, dirigida, escrita y producida por el cineasta, será estrenada en ciertas salas de cines el 23 de octubre de 2025 y llegará a Netflix el 7 de noviembre. La estrategia como medida para impulsar a la película dentro de la temporada de premios, incluyendo certámenes de Venecia y Toronto.

La producción no solo está encabezada por el mexicano, sino que tiene su firma en el libreto, junto a J. Miles Dale y Scott Stuber en la producción. Aunque no ha sido revelado cuánto fue el presupuesto, con la fotografía obra de Dan Laustsen y una banda sonora de Alexandre Desplat, la cinta es una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma para este año. Además de que cuenta con un despliegue técnico y artístico propio de los clásicos del terror cinematográfico.

El director ha reunido un elenco internacional de primer nivel para dar vida a los personajes creados por Mary Shelley. Oscar Isaac encarna a Víctor Frankenstein, mientras que Christian Convery lo interpreta en su versión juvenil. Jacob Elordi personifica a la Criatura, tras reemplazar a Andrew Garfield por conflictos de agenda. Mia Goth asume el rol de Elizabeth Lavenza, Christoph Waltz al Doctor Septimus Pretorius y Ralph Ineson al Profesor Krempe.

Además de Burn Gorman como Fritz (Igor), Felix Kammerer como William Frankenstein, David Bradley como el anciano ciego De Lacey, Lars Mikkelsen al Capitán Anderson y Charles Dance en un papel aún no revelado. La trama sigue a Víctor Frankenstein, un científico brillante pero arrogante que, en su afán por desafiar los límites de la naturaleza, crea una criatura con restos humanos. El experimento, lejos de representar un triunfo, desata una tragedia que arrastra tanto al creador como a su creación.

Del Toro ha descrito su adaptación como “una tragedia miltoniana” que indaga en la soledad, la redención y el vínculo entre padre e hijo. Guillermo del Toro ha perseguido este proyecto durante décadas. Desde que leyó la novela de Mary Shelley en su niñez y vio la versión de 1931 protagonizada por Boris Karloff, el mito se convirtió en una suerte de credo personal. “Los monstruos forman parte de mi sistema de creencias”, ha expresado en varias entrevistas.

Su atracción por los seres marginados ha sido una constante en su filmografía: El laberinto del fauno, Hellboy, La forma del agua y Pinocho son claros ejemplos de cómo ha explorado la monstruosidad como metáfora de lo humano. En esta versión, no solo dirige, sino que también escribe el guion, garantizando una mirada íntima y emocionalmente profunda. Con su paso por festivales internacionales y una distribución diseñada al detalle, Frankenstein se proyecta como uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año.

Más allá del terror, Del Toro propone una obra que reflexione sobre identidad, dolor y amor desde la perspectiva del “Otro”. Como él mismo ha declarado: “Cuando era niño, sentía que el mundo era un lugar muy atemorizante y que no encajaba del todo en el modelo que mi padre habría querido. (…) Sentí que Pinocho y la criatura de Frankenstein se encontraban muy cerca de mí. Eran muy autobiográficos”.

Fuente: Agencia México