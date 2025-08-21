VIDEO: Al ritmo de banda y con palomas, sepultan a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Durante los últimos días, la prensa mexicana no ha dejado de hablar acerca de la muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño que víctima de un ataque armado el pasado martes en el estado de Jalisco. Aunque hasta este momento, ni la agrupación ni la familia del intérprete se han pronunciado a la situación, a través de las redes sociales se filtraron detalles del funeral y sepelio del intérprete de corridos como Los lujos del R.

Como se recordará, Ernesto fue asesinato la tarde del pasado martes 19 de agosto en la colonia Arenales Tapatíos, en el municipio de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con reportes iniciales, el atentado se registró en una pensión de autos ubicada en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Arenales, donde el cantante se encontraba dentro de una camioneta pick-up acompañado por un hombre, quien era su compadre, y una joven de 18 años.

En ese momento, dos individuos armados arribaron al sitio a bordo de una motocicleta y dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo. Barajas y su acompañante masculino fallecieron en el instante, mientras que la mujer que resultó lesionada en una pierna y fue llevada a un hospital cercano.

Sepultaron a Ernesto Barajas este jueves tras su brutal asesinato

Así fue el último adiós de Ernesto Barajas

Durante la tarde de este jueves 21 de jueves, se realizó el último adiós a Ernesto Barajas de forma privada e íntima en Guadalajara, ciudad en la que residía el cantante tras supuestas amenazas en territorio sinaloense. A través de redes sociales, primero se filtró una fotografía de los servicios funerarios de Ernesto, donde se puede ver que un feretro oscuro resguardó el cuerpo del cantante, mientras estaba rodeado de arreglos de flores blancas y también había una gran foto del fallecido.

Después, salió a la luz un video que mostraba el momento exacto en el que una carroza traslada los restos del culiacanense a su última morada. En las imágenes se puede apreciar a su familia, alcanzándose a percibir una niña que sería su hija, mientras camina por el panteón jardín donde le dieron cristiana sepultura. De fondo se escucha a una banda tocando temas como Te vas ángel mío, que llena el ambiente aún más de nostalgia.

Los acompañantes de la corte fúnebre vestían de negro y antes de finalizar la ceremonia, lanzaron al cielo globos blancos así como palomas. También se pudo ver que los restos de Ernesto quedaron rodeados por enormes arreglos de rosas rojas, incluso uno de ellos formaba una cruz con una nota musical en el centro.

Fuente: Tribuna del Yaqui