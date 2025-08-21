Wendy Guevara queda fuera de 'La Casa de los Famosos México' y este es el alarmante motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su ausencia en los foros de Televisa, la reconocida influencer y presentadora, Wendy Guevara, acaba de confirmar que por ordenes de la producción, quedó fuera de La Casa de los Famosos México, al igual que la guapa conductora de origen venezolano, Marie Claire Harp. Detrás de esta inesperada noticia, se reveló cuál fue el alarmante motivo de esta decisión.

La noche del pasado miércoles 20 de agosto, Guevara y Marie Claire sorprendieron por su ausencia en la pre y post gala, dejando solo a Ricardo Margaleff inesperadamente. Ante esto, Guevara en un video para su Instagram, confirmó que la producción las regresó a ambas, por qué están enfermas y no quieren contagios: "¿Qué creen? Nos hicimos prueba de todo y salimos negativo, el covid y todo eso salió negativo, pero la doctora nos dijo que es mejor que nos vayamos a reposar porque con esta gripita y tos podemos contagiar a alguien".

Pese a que la actriz de Un Amor Viejo En París declaró que no se trataba de coronavirus, confirmó que la producción le dio a ella y a la expresentadora de Bandamax unos días libres para que descansaran y se recuperaran al 100 por ciento, por lo que es muy probable que no formen parte de la emisión hasta el próximo domingo 24 de agosto, para la gala de eliminación, o hasta el lunes 25 de agosto para el líder de la semana.

Poco después del anuncio de Wendy, mediante la cuenta de Instagram de Chamonic 3, aseguraron que la integrante de 'Las Pérdidas' y la exparticipante de Las Estrellas Bailan En Hoy, en realidad sí dieron positivo a Covid-19 y la producción no quiere admitir esto: "Hace días Wendy comenzó a tener gripa y sentirse mal, al igual que Marie Claire, por lo que que les hicieron la prueba COVID y salió positiva, y pues obvio la producción decidió enviarlas a sus casas y regresaran posiblemente el domingo".

En la cuenta de la red social antes mencionada, afirman que no se le crea a Guevara, dado a que trabaja para Rosa María Noguerón y debe de acatar su orden de mantener en secreto dicho contagio, pero afirma estar segura de que tienen dicho virus, por los días de descanso que le dieron: "Aunque Wendy en un video dijo que le hicieron las pruebas de todo y que todo salió negativo, ¡ES MENTIRA!, por qué le dieron 5 días para recuperarse por qué esos son los días del protocolo de COVID".

Wedy y Marie Claire tendrían Covid-19. Instagram @chamonic3

Fuente: Tribuna del Yaqui