Actor de Televisa negociaría su salida de 'La Casa de los Famosos México' por fuerte motivo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y polémico comediante, Facundo, recientemente está dando de que hablar nuevamente, debido a que se dijo que querría abandonar La Casa de los Famosos México a media semana, y que al parecer tendría un fuerte motivo, y por esa razón es que habría comenzado a negociar su salida, a solo unos días de la eliminación de su co-capitana, Ninel Conde.

Como se sabe, el creador de 'Jaime El Duende', desde hace un mes que se encuentra siendo uno de los más odiados del reality show, debido a sus ácidos comentarios y a sus bromas pesadas, que incluso ocasionaron que toda la familia y el fandom de los de Nigris se le fueran en contra, y que incluso no reciban el apoyo que esperaban, ya que los carritos de apoyo han sido para el cuarto Noche casi en su totalidad.

Al parecer esta situación ha causado que dentro de la emisión ya comiencen a haber favoritismos por parte de 'La Jefa', y el resto de los habitantes estarían notando esta situación, especialmente el presentador de ¿Cuál Es El Bueno?, que ya habría puesto el grito en el cielo y ya habría pedido hablar en privado con la jefa para solucionar esta situación y exigirles que le den más protagonismo en lo que exhiben en redes sociales.

Según la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de Lolita Denigris Mercury, aseguró que Facundo se metió al confesionario para hablar con 'La Jefa', y le habría armado tremendo "berrinche", y que al hacerle sus reclamos, del que se dice no saberse cuáles fueron, ni de que índole, o desde dónde nacieron, perdió la paciencia y la amenazó con abandonar La Casa de los Famosos México en ese momento.

La red social, declaró que Rosa María Noguerón al final aceptó los términos y condiciones nuevos del presentador y al parecer se comenzará a dar más presencia en redes y en TV: "Me informan que van a empezar a notar muchísimo protagonismo de Facundo. Mucha cámara, mucha atención a sus dinámicas rancias y sin chiste, participaciones forzadas. Estuvo a punto de abandonar la casa por un berrinche. Se van a atacar feo, manas".

Fuente: Tribuna del Yaqui