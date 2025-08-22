Ana Brenda responde a críticas durante su embarazo y defiende su estilo de vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que anunció su embarazo el 11 de diciembre de 2024 en Instagram, junto a su esposo Zacarías Melhem, Ana Brenda Contreras se convirtió en tendencia en redes sociales. La actriz compartió un emotivo video mostrando el ultrasonido y gorras con las palabras 'Mom' y 'Dad', dando a conocer que su bebé llegaría en mayo de 2025. La publicación estuvo acompañada de emojis de arcoíris, símbolo de un 'bebé arcoíris' tras una pérdida gestacional previa.

Durante los meses siguientes, Ana Brenda compartió varias rutinas de entrenamiento prenatal. Sin embargo, algunos usuarios en marzo y abril de 2025 la criticaron por supuestamente poner en riesgo su embarazo. La actriz aclaró que todas sus actividades eran supervisadas por especialistas, pero el debate se amplificó incluso en programas de espectáculos, generando polémica sobre su estilo de vida activo durante la gestación.

Rutinas de ejercicio prenatal y polémica en redes/Créditos: Internet

La llegada de su hija, Aria, ocurrió el 13 de mayo de 2025, y Ana Brenda confirmó la noticia el 15 de mayo con una emotiva publicación: "Bienvenida al mundo, mi niña. Aria, te amamos". Este momento marcó una etapa de felicidad para la actriz y su familia, cerrando un ciclo de expectativas y comentarios públicos.

Nacimiento de Aria/Créditos: Instagram

En una reciente entrevista, Contreras habló sobre las críticas que recibió antes de convertirse en mamá: "O sea, cada quien, aparte, obviamente que uno hace las cosas con el visto bueno de tu doctor y con los mejores especialistas que uno se puede rodear y la gente que tienes alrededor".

La actriz añadió que su embarazo fue una experiencia positiva y que su rutina de ejercicio contribuyó a su bienestar: "Y yo fui muy feliz, pasé un embarazo muy bonito, imagínate al final me fue bien mal, yo no sé cómo me hubiera ido si no hubiera hecho ejercicio".

Ana Brenda responde a las críticas/Créditos: Internet

Además, enfatizó que su estilo de vida activo fue una elección personal y no un ejemplo que otros deban seguir: "Entonces yo en mi historia fui muy feliz haciendo ejercicio. Yo nunca he pretendido que hagan lo que yo hago, yo comparto mi vida porque sí, porque así soy, pero nada, se hace caso omiso". "No estoy diciendo, nunca he pretendido que hagan lo que yo hago".

Una nueva etapa como mamá/Créditos: Instagram

Con estas declaraciones, Ana Brenda Contreras busca cerrar la polémica que rodeó su embarazo y celebrar la maternidad a su manera. Ahora, encantada con su hija Aria, la actriz demuestra que la maternidad puede vivirse con autenticidad y acompañamiento profesional, sin dejar de lado el bienestar personal.

Fuente: Tribuna/Agencia México