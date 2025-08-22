Así era el amigo que murió con Ernesto Barajas de Enigma Norteño: "Siempre juntos"

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- El pasado martes 19 de agosto, el género de los narcocorridos volvió a vestirse de luto, ahora por la muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, quien fue víctima de un terrible ataque armado mientras se encontraba en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, poco se ha hecho referencia al otro hombre que también perdió la vida aquel mismo día.

Antes que nada, el pasado jueves 21 de agosto se llevó a cabo por la tarde la sepultura de Barajas. Toda la situación se manejó de la manera más privada posible, por lo que sus restos quedaron en Guadalajara, a pesar de que él nació en Culiacán, Sinaloa. La noticia se corroboró gracias a la filtración de una fotografía donde se aprecia un féretro oscuro rodeado de flores blancas, acompañado de su imagen como confirmación.

El lugar donde ocurrieron los hechos fue exactamente afuera de una pensión ubicada en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Arenales. En el instante en que iniciaron los balazos, el intérprete ¿Van a querer más? estaba acompañado por un hombre, uno de sus mejores amigos, y una joven de 18 años, quien resultó lesionada en una pierna y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Publicación de Jacqueline Martínez

¿Qué se sabe de su amigo y compadre?

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el hombre fue identificado como José María Cervantes, de 33 años de edad, compadre del cantante Ernesto Barajas e integrante del staff de Enigma Norteño. Además, se presume que no solo eran amigos, sino compadres, ya que solían pasar la mayor parte del tiempo juntos. No se conoce con certeza cuánto tiempo llevaban conociéndose.

Solían ser inseparables

Al joven le solían llamar Chema, incluso así se despidió de él Jesús Adán, bajo quinto y segunda voz de la agrupación: "Mi 'Chema', fuiste un buen amigo y también se te va a recordar y llevar en el corazón. Ojalá allá sigas metiendo goles. Ánimo mis ángeles, mis fieles amigos, mis hermanos. Los extrañaré macizo", recalcó, haciendo alusión también a Ernesto Barajas. Precisamente, la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, confirmó que el hoy occiso tenía cuatro hijos y una esposa, y que sus pequeños eran muy apegados a él.

Tenía cuatro hijos

Por otro lado, el vicefiscal de la Fiscalía estatal, Alfonso Gutiérrez, relató que el propósito de las víctimas era recoger cuatro unidades de la pensión cuando ocurrió el ataque. Se estableció que mientras Ernesto recibió una gran cantidad de balazos, José María solo fue impactado por uno. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, sus familiares han decidido vivir su duelo al margen de los medios y de las redes sociales.

Fuente: Tribuna