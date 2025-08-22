Bajó 28 kilos: Tras estar al borde de morir, exactor de Televisa reaparece en FOTO y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor mexicano, quien inició su carrera en Televisa y que hace algunos meses estuvo al borde de morir, dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a que reapareció recientemente y confesó que perdió 28 kilos mientras luchaba por recuperar su salud. Se trata de Manuel Masalva, quien atravesó un verdadero infierno debido a una infección bacteriana que contrajo mientras vacacionaba en Filipinas.

Manuel es conocido por sus actuaciones en series como Narcos: México y Pecados Inconfesables, sin embargo, pocos recuerdan que arrancó su carrera en el Canal de Las Estrellas. Algunos de sus primeros proyectos fueron los unitarios Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe.

Actualmente, el galán mexicano se encuentra recuperándose luego de haber estado en coma por sus diversas complicaciones de salud. En ese sentido, recientemente Masalva decidió exponer en redes sociales cómo avanza y detalló también el impacto físico que vivió al perder varios kilos durante el crítico episodio que lo puso al borde de la muerte. A través de sus redes, el histrión dio a conocer cómo se encuentra actualmente y agradeció a todos sus seguidores por sus palabras de cariño y deseos de pronta mejoría.

Agradezco sus mensajes y su cariño de corazón. Claro que me veo y me siento bien, les comparto que vengo recuperándome de 28 kilos abajo, y que mi cuerpecito se anda reponiendo de los daños. Ando rehabilitando mi caminar, falta mucho aún", expresó.

En una historia posterior publicada en su cuenta de Instagram, Manuel colocó una imagen que refleja gran parte de su proceso actual. "Ya les subo una foto de mi look actual. Los quiero mucho". El famoso aparece frente a un espejo con el cabello y barba que lo caracterizan y a simple vista se le ve más delgado.

Manuel Masalva reapareció tras estar al borde de la muerte

En estos momentos, el histrión de 43 años se encuentra enfocado en recuperarse por completo, reto que lo enfrenta con fortaleza y optimismo. En una entrevista con el programa Ventaneando, Manuel confesó que había iniciado un proceso de rehabilitación física y emocional, luego de esta experiencia que casi lo lleva a la muerte. Sin embargo, se dijo agradecido de esta nueva oportundidad de vida.

La verdad es que es como un renacer porque uno despierta muy lento, todavía inconsciente, reconociendo que yo empecé de no moverme nada. Hasta el día de hoy yo tengo que hacer mi fisioterapia y rehabilitación".

Fuente: Tribuna del Yaqui